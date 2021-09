Vui vẻ qua đêm với gái bán hoa giá 600.000 đồng

Chủ nhà nghỉ bị Công an huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình khởi tố và bắt tạm giam về tội chứa mại dâm là Nguyễn Mạnh Cần (38 tuổi, Hòa Bình).

Tại trụ sở công an, đối tượng Cần khải nhận, vào khoảng 23h ngày 5/9 có 3 thanh niên (đều trú tại huyện Kim Bôi, Hòa Bình) đến đặt vấn đề về việc mua dâm qua đêm.

Thỏa thuận với khách xong, Cần hẹn 3 đối tượng mua dâm đến Nhà nghỉ Thu Thủy (xã Cao Phong) với giá là 600.000 đồng/người và đưa nhân viên nữ bán dâm đến.

Trong lúc các đối tượng đang mua dâm thì Công an huyện Cao Phong kiểm tra, bắt quả tang. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cao Phong hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng bán dâm bị bắt giữ.

Mặc dù trước tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều cơ sở nhà nghỉ, khách sạn vẫn tìm cách cho khách vượt chốt để vào cơ sở mua bán dâm.

...

Ngày 6/9, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm vừa tiến hành triệt phá đường dây mua bán dâm giữa mùa dịch tại khách sạn MayFlower (số 11 hàng Rươi, quận Hoàn Kiếm). Công an bắt quả tang T.T.K.P (32 tuổi, ở Nam Định) có hành vi bán dâm tại phòng 301 và L.Q.T (29 tuổi, Hà Nội) là khách mua dâm.

Sau khi chị P thuê phòng tại khách sạn đã đăng tải các hình ảnh, thông tin lên các trang web về mua bán dâm, đăng trên mạng xã hội để thu hút khách.

Anh T sau khi liên lạc với gái bán dâm đã đến khách sạn trên lấy phòng rồi nhắn tin số phòng cho P. để thực hiện việc mua bán dâm. Người này đang thực hiện hành vi thì bị lực lượng chức năng vào kiểm tra hành chính, bắt quả tang.

Được biết khi khách làng chơi khi đến khách sạn sẽ được "phím" cách để vượt chốt, bằng cách để xe ở ngoài và đi bộ vào trong. Khi đến khách sạn MayFlower, khách bấm chuông để có người mở cửa.

Tác giả: Hoàng Yến

Nguồn tin: datviet.trithuccuocsong.vn