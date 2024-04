Xôn xao dàn xe sang rước dâu dừng giữa đường, dàn hàng quay phim chụp ảnh ở Hải Dương

Mới đây, một đoạn clip cùng hình ảnh ghi lại việc một đoàn xe sang rước dâu dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh được chia sẻ rầm rộ trên MXH gây bất bình. Theo đó, dàn xe rước dâu dàn hàng 3 trên đường, cô dâu, chú rể xuống xe, đứng chụp ảnh.

Hành động này của cô dâu, chú rể và ê-kíp đón dâu đã khiến giao thông tại khu vực bị tắc nghẽn, gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác. Theo nhiều người bình luận, đây là đám cưới của một hot Tiktoker, diễn ra ở Hải Dương.

Dàn xe rước dâu cùng cô dâu, chú rể dừng giữa đường chụp ảnh.

Dàn xe sang dàn hàng 3 giữa đường, cô dâu - chú rể xuống xe chụp ảnh.

Cùng thời điểm, trên kênh của một Tiktoker nổi tiếng (quê Hải Dương), với gần 120 nghìn lượt người theo dõi cũng đăng tải đoạn clip với tên “Dàn xe đi đám cưới” với dàn xe sang tương đồng với clip ở trên. Trong clip của Tiktoker, dàn xe rước dâu này xếp hàng quay phim, chụp ảnh trên nhiều tuyến đường khác nhau.

Trên kênh của một Tiktoker với gần 120 nghìn lượt theo đõi đăng tải đoạn clip đoàn xe rước dâu dàn hàng quay phim ở nhiều tuyến đường. (Ảnh: Cắt từ clip)

Cô dâu - chú rể xuống xe đứng giữa đường chụp ảnh, hành động gây ách tắc giao thông. (Ảnh: Cắt từ clip)

Rất nhiều cư dân mạng đã tràn vào kênh Tiktok này để lại bình luận bày tỏ không hài lòng về việc cô dâu, chú rể chụp ảnh giữa đường như “trong sân nhà mình”, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông như vậy.

Hiện hot Tiktoker đã xóa hết các bình luận dưới clip. Vụ việc vẫn đang được rất nhiều người quan tâm.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn