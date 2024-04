Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực

Ngày 25-4, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Giao ban tháng 4-2024 và triển khai chương trình công tác trọng tâm tháng 5-2024.

Đại tướng Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

Tại Hội nghị, thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết trong tháng 4-2024, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, quyết sách phù hợp trong giải quyết các vấn đề quốc tế, các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc gia, lợi ích của đất nước…

Các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án lớn được triển khai quyết liệt; nhiều mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia được thúc đẩy, an ninh tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp được tăng cường.

Bên cạnh đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều chuyên án lớn, nhiều vụ việc phức tạp được điều tra, khám phá nhanh chóng, tạo được dư luận tốt trong nhân dân, nhiều đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia được triệt phá.

Trong đó, lực lượng CAND đã điều tra, khám phá 3.692 vụ phạm tội về trật tự xã hội; bắt, xử lý 7.591 đối tượng; triệt phá 22 băng, nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 282 đối tượng truy nã; bắt, xử lý 472 vụ, 2.299 đối tượng cờ bạc…

Ngoài ra, lực lượng CAND cũng đã đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao những thành tích, chiến công mà lực lượng CAND đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trong tháng 5 và thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự các hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Ngày Quốc tế lao động (1-5)… và các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5).

Các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, tuyệt đối không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh... Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án trọng điểm thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo, vụ án dư luận xã hội quan tâm.

Nâng cao tỉ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm. Tập trung đấu tranh triệt phá các băng, nhóm tội phạm lợi dụng các địa điểm du lịch, lễ hội, các tuyến giao thông trọng điểm để hoạt động phạm tội.

Chủ động nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội...

