Công Phượng: 'Tôi thất vọng'

Nguyễn Công Phượng có 1 cú sút trúng đích và nhiều đường ban bật với đồng đội trong 68 phút trận Yokohama gặp Okayama thuộc Cúp quốc gia Nhật Bản.

"Đây là lần đầu tôi đá chính trong mùa giải này nên tôi đã cố gắng. Tôi có những điểm tốt và điểm chưa tốt, sẽ cố gắng những lần sau", Nguyễn Công Phượng trả lời phỏng vấn tờ Targma (Nhật Bản).

Hôm 24/4, Công Phượng ra sân trong đội hình xuất phát trận Yokohama gặp Okayama tại vòng 64 đội Cúp quốc gia Nhật. Anh chơi 68 phút, có 1 cú sút trúng đích và nhiều đường ban bật với đồng đội. Yokohama hòa 3-3 sau 120 phút và thắng chung cuộc 5-3 trên chấm luân lưu.

"Điều tệ là chúng tôi để mất bóng hơi nhiều. Chúng tôi phải sửa chữa những điều đó. Điều tốt là tôi có đường chuyền thuận lợi cho Murata Touma thoát xuống sau lưng hàng thủ đối phương và sự gắn kết với các đồng đội khác. Điều đó tốt cho khả năng phối hợp trên sân", Phượng tiếp tục.

Takuya Wada, tiền vệ Yokohama, chia sẻ rằng nhờ Công Phượng mà anh thi đấu thoải mái hơn. Nói về điều này, Phượng khiêm tốn: "Tôi có xu hướng đá lùi xuống gần hàng tiền vệ để tạo khoảng trống và phá vỡ cấu trúc phòng ngự đối phương. Tôi mong tiếp tục được làm điều đó ở những trận tới".

Trước Okayama, Công Phượng thường xuyên thực hiện các quả đá phạt góc. Cú đá phạt góc phút 53 của Phượng suýt trở thành đường kiến tạo cho Solomon Sakuragawa, nhưng cầu thủ này dứt điểm hụt.

“Tôi muốn kiến tạo từ những tình huống như thế, nhưng mọi việc không suôn sẻ nên tôi hơi thất vọng", Phượng cho hay.

Màn trình diễn tạm chấp nhận ở Cúp quốc gia Nhật hứa hẹn tương lai sáng hơn cho Công Phượng ở đấu trường J2 League 2024, nơi anh chưa thi đấu trận nào.

Ở đấu trường này, Yokohama hiện có 18 điểm sau 11 trận, đứng thứ 4 trên BXH. Vòng 12, Yokohama làm khách Blaublitz Akita ngày 28/4.

