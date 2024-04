Xót xa hình ảnh cuối của ca sĩ Lương Ngọc Diệp trước khi qua đời ở tuổi 37

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời lúc 0h22 ngày 18/4 do đột quỵ. Lễ viếng nữ ca sĩ diễn ra lúc 14h ngày 18/4 tại An Dương, Hải Phòng. Lễ truy điệu và an táng được cử hành sáng 19/4.

Theo lời người thân kể lại, 10h sáng 17/4, nữ ca sĩ nhận cuộc gọi từ bệnh viện báo kết quả bị ung thư máu.

Đầu giờ chiều cùng ngày, cô có biểu hiện đau đầu và được chị gái đưa vào bệnh viện. Sau khi thăm khám, tình trạng sức khỏe của Lương Ngọc Diệp ngày một nặng hơn, bác sĩ tiên lượng xấu, không thể cứu chữa. Gia đình đưa cô về quê nhà tại Hải Phòng và cô ra đi rạng sáng ngày 18/4.

Hình ảnh Lương Ngọc Diệp trong MV Hello Việt Nam.

Trên trang cá nhân, những hình ảnh cuối cùng được Lương Ngọc Diệp chia sẻ là thư mời ra mắt của của một sự kiện và đêm biểu diễn piano của những học viên nhí. Nữ ca sĩ ít khi chia sẻ hình ảnh của bản thân trên Facebook cá nhân. Thay vào đó, cô chia sẻ những điều tích cực.

Hình ảnh cuối cùng về Lương Ngọc Diệp do chính cô chia sẻ là vào ngày 23/3. Lương Ngọc Diệp chia sẻ video ca nhạc cô thể hiện ca khúc "Hello Việt Nam".

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa qua đời ở tuổi 37.



Ca sĩ Lương Ngọc Diệp là con út trong gia đình có ba anh em. Bố của nữ ca sĩ đã qua đời từ lâu, mẹ đã già yếu. Ca sĩ Lương Ngọc Diệp là mẹ đơn thân, sống cùng con gái ở Quảng Ninh.

Lương Ngọc Diệp sinh năm 1987, sinh tại Hải Phòng. Cô là con út trong gia đình có ba anh em, làm mẹ đơn thân nhiều năm qua. Con gái cô mới học lớp ba. Quá trình hoạt động nghệ thuật, Lương Ngọc Diệp tham gia nhiều cuộc thi và đạt giải thưởng như Giải Nhì Tiếng hát Truyền hình Quảng Ninh 2009, Giải Nhất khu vực miền núi - Duyên hải phía Bắc tại Cuộc thi tiếng hát Hữu nghị Việt – Trung Giải 2010, Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh trong lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật… Ca sĩ ra mắt nhiều bài hát về Hạ Long như Khúc quan họ trên vịnh Hạ Long, Trên biển trời Đông Bắc, Chiều Hạ Long, Ký ức biển…

