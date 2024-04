Cơ quan CSĐT Bộ Công an có mặt tại nhà riêng cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận

Một tổ công tác Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) cùng Viện KSND cùng cấp đi trên 2 xe công vụ đã có mặt tại nhà riêng của ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, trên đường Nguyễn Tương, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Phía bên ngoài, lực lượng cảnh sát bảo vệ trật tự, bảo vệ dân phố cũng có mặt để giữ gìn an ninh trật tự.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) và Viện KSND cùng cấp có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương. Ảnh: Hợp Phố



Cùng thời điểm này, các tổ công tác của Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) cũng có mặt tại nhà riêng của cựu giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận Xà Dương Thắng (đường Tuyên Quang nối dài).

Cơ quan CSĐT Bộ Công an có mặt tại nhà riêng cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng có mặt tại nhà cựu cục phó Cục Thuế Bình Thuận Nguyễn Xuân Phong và 3 người khác là cán bộ, cựu cán bộ tỉnh Bình Thuận.

Xe công vụ của Bộ Công an có mặt tại nhà ông Lê Tiến Phương lúc 13 giờ, ngày 26-4. Ảnh: Hợp Phố



Được biết những người này có liên quan vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Khu Đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Công an có mặt tài nhà ông Xà Dương Thắng

Ông Lê Tiến Phương từng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004-2011 và 2011-2016. Sau đó, ông Phương bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng và bị Thủ tướng Chính phủ xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004-2011 và 2011-2016 do có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác.

Lực lượng bảo vệ dân phố có mặt tại nhà ông Phương để giữ gìn an ninh trật tự. Ảnh: Hợp Phố



Trước đó, ngày 1-3-2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Dự án Khu đô thị du lịch biển, thuộc TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Bên trong Khu Đô thị du lịch biển Phan Thiết



Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" ở một số dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Dự án Khu Đô thị du lịch biển Phan Thiết thuộc Tập đoàn Rạng Đông.

Vào tháng 3-2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với VKSND Tối cao cùng một số sở, ngành liên quan của tỉnh Bình Thuận đã tiến hành đo đạc, kiểm tra hiện trạng dự án Khu Đô thị du lịch biển Phan Thiết do Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư. Việc đo đạc làm cơ sở xác minh thông tin tố giác của công dân tại dự án này.

Một góc Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết



Hiện trạng khu đất này trước đây là sân golf diện tích hơn 62 ha, do một tỉ phú người Mỹ xây dựng và đưa vào hoạt động năm 1997. Đến giữa tháng 11-2013, sân golf này được sang nhượng cho Tập đoàn Rạng Đông, sau đó từng bước chuyển đổi công năng sang đất ở đô thị. Sau khi được đầu tư hạ tầng, khu đất này hiện được phân lô bán nền; nhiều nhà, biệt thự cao cấp đã xây dựng. Đây là một trong những khu đô thị cao cấp nhất hiện nay tại Bình Thuận.

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết sau đó bị một số công dân, trong đó có cán bộ hưu trí cấp cao tại tỉnh Bình Thuận, tố cáo có dấu hiệu sai phạm trong quá trình giao đất.

