Thời gian gần đây, việc lừa đảo qua điện thoại rất nhiều, đôi lúc vô tình nghe số máy lạ, tiền trong tài khoản của bạn có thể bị mất. Muốn không trở thành nạn nhân của những cuộc lừa đảo, đây là những cuộc gọi bạn nên ấn nút tắt ngay lập tức.

Cuộc gọi từ người chuyển nhầm tiền vào thẻ của bạn

Khi một người lạ đột nhiên gọi điện cho bạn, nói rằng họ chuyển nhầm tiền vào thẻ của bạn. Khi bạn kiểm trai số tài khoản hoặc tin nhắn từ ngân hàng báo bạn có một khoản tiền thừa, lúc này bên kia yêu cầu chuyển tiền trả lại cho họ ngay lập tức. Nếu nghĩ là thật, bạn sẽ chuyển tiền cho bên kia. Một lúc sau, một người khác lại yêu cầu chuyển tiền cho họ và lúc này bạn mới biết bạn đã chuyển khoản cho kẻ lừa đảo.

Thấy 3 cuộc gọi này cần tắt ngay nếu không muốn bị mất sạch tiền trong tài khoản.



Hoặc trong trường hợp khác, khoảng 1 tháng sau, bạn sẽ nhận được nhiều công ty cho vay gọi cho bạn, bởi vì số tiền đó hoàn toàn không phải do chuyển nhầm mà là bên kia đã sử dụng thông tin cá nhân của bạn để giúp bạn đăng ký khoản vay.

Khi bạn đã bị lừa và phải trả lại tiền từ công ty cho vay, vì vậy khi có người yêu cầu chuyển tiền bạn phải xác nhận rõ ràng, không được tự chuyển tiền một cách mù quáng.

Cuộc gọi giả danh công an

Bộ Công an cho biết, liên tiếp nhận được đơn thư của người dân tố giác các đối tượng giả danh công an gọi điện thoại đe dọa, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, mặc dù đã đưa ra nhiều khuyến cáo và các cơ quan thông tấn, báo chí cũng đã có nhiều tin, bài tuyên truyền phòng ngừa với loại tội phạm này nhưng một số người vẫn "sập bẫy" các đối tượng lừa đảo, mất hàng tỷ đồng.

Theo Công an thành phố Hà Nội, thủ đoạn của loại tội phạm này là sử dụng phần mềm công nghệ cao, ẩn danh số điện thoại tương tự số điện thoại của cơ quan công an đã được niêm yết công khai, thông báo bị hại liên quan đến một vụ án hoặc một vụ việc công an đang điều tra.

Các đối tượng cung cấp những thông tin phù hợp với nhân thân tài sản của người bị hại và thực hiện đe dọa, thậm chí dàn dựng, kết nối cho bị hại nhìn thấy, nói chuyện qua điện thoại với người được cho là công an để bị hại tin tưởng. Sau đó, các đối tượng phạm tội yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản chúng chỉ định, đồng thời bắt bị hại giữ bí mật sự việc để phục vụ công tác điều tra

Do đó, khi thấy bất cứ cuộc gọi nào tự xưng là công an điều tra vụ án, bạn cần đến ngay trụ sở cơ quan công an gần nhất để trình báo. Ngoài ra, bạn không nên công khai các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, các trang thương mại điện tử, hoặc khi mua sắm tại các cửa hàng.

Đồng thời bạn không làm theo yêu cầu của người lạ như tải đường dẫn về cài đặt, đăng nhập các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, tránh việc lộ thông tin cá nhân, khiến tội phạm lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuộc gọi từ người bán hàng trực tuyến giả

Nếu mua sắm trực tuyến, có người giả làm người bán và gọi điện, nói rằng có vấn đề với một sản phẩm nào đó mà chúng ta mua vào thời điểm này không thể được vận chuyển, hoặc vì lý do nào đó cần chuyển tiền.

Họ có thể gửi cho bạn một liên kết, một khi chúng ta vô tình nhấp vào liên kết này, rất có thể thông tin trong điện thoại di động của chúng ta sẽ bị đánh cắp. Nếu vô tình nhập mật khẩu tài khoản thẻ ngân hàng của chúng ta, có thể bạn sẽ bị lấy cắp tiền trong thẻ ngân hàng.

Tác giả: KHÁNH SƠN

Nguồn tin: Báo VTC News