Dân tới tấp ném vật cứng, nhiều vận động viên đua ghe phải nhảy sông

Clip ghi lại cảnh, nhiều người dân quá khích dùng vật cứng, mái chèo, đất ném vào một đội đua ghe đang thi đấu trên sông. Hoảng loạn, các vận động viên đã nhảy xuống sông, nhờ sự hỗ trợ. Clip này làm nhiều người bức xúc.

Người dân xem đua ghe trên bờ ném vật cứng xống đội đua ghe dưới sông Lợi Nông



Qua tìm hiểu được biết, sự việc trên xảy ra ngày 20/4, tại lễ hội đua ghe truyền thống do UBND phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy tổ chức, diễn ra trên sông Lợi Nông. Ông Trần Văn Phấn, Phó Chủ tịch UBND phường Thủy Châu xác nhận có sự việc vừa nêu. Lúc này, có rất nhiều người dân đứng xem giải đua đã ném đất đá xuống đội đua ở dưới sông Lợi Nông. Vật mà người dân ném xuống ghe đa phần là đất, được lấy từ 2 bên bờ sông. Hiện lãnh đạo UBND phường Thủy Châu đã chỉ đạo Công an phường mời những người liên quan trong clip lên làm việc.

Ông Trần Văn Phấn cho biết: "2 ghe đang tranh giành nhau giải 3 và giải 4. Nhiều người dân quá khích đã không giữ được bình tĩnh. Lãnh đạo xã đang chỉ đạo bên công an sẽ mời các đối tượng, người dân yêu cầu cam kết, kiểm điểm trách nhiệm của họ. Giao bên công an bố trí thời gian để làm việc”.

