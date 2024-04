Dân mang cây chặn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

Người dân mang cây chặn ngang cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe - Ảnh: MINH TRÍ

Sự việc xảy ra trưa 26-4 trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt qua khu vực xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, Nghệ An, được người dân quay video phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Vụ việc diễn ra trước ngày cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thông xe, dự kiến vào chiều 28-4.

Người dân chặn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt vì cho rằng thi công gây nứt nhà

Trong nội dung đoạn video, người dân tập trung mang theo cây cối, yêu cầu đối thoại với chính quyền địa phương, đơn vị thi công cao tốc liên quan đến việc đền bù thiệt hại nhà cửa bị nứt, lún khi nổ mìn làm đường.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, tại dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt có tiểu dự án hầm Thần Vũ, gói thầu XL03, đi qua đồi Xuân Dương.

Do ngay tại khu vực đường dẫn vào hầm Thần Vũ, qua đồi Xuân Dương có khu vực núi đá, nên các đơn vị thi công bắt buộc phải nổ mìn hạ độ cao nền đường.

Từ đầu năm 2023, việc nổ mìn đã được đơn vị thi công là Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 và chi nhánh Vật liệu nổ miền Trung thực hiện.

Dưới chân đồi Xuân Dương, cạnh đường cao tốc Bắc - Nam, cách vị trí nổ mìn hơn 60m có nhiều hộ dân xóm 2, xã Diễn Phú (Diễn Châu) sinh sống nên khi nổ mìn, thi công bằng lu rung, người dân cho rằng đã ảnh hưởng đến công trình nhà ở.

Vài lần người dân yêu cầu dừng nổ mìn để đánh giá ảnh hưởng và điều chỉnh biện pháp thi công.

Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp giữa những bên liên quan, nhằm thống nhất phương án giải quyết quyền lợi của người dân, tạo sự đồng thuận để đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt dự kiến thông xe kỹ thuật ngày 28-4 - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu, tháng 1-2024, tại cuộc làm việc giữa chính quyền địa phương với doanh nghiệp dự án, Ban quản lý dự án 6 của Bộ Giao thông vận tải, các đơn vị thi công cùng 6 hộ dân liên quan, có 1 hộ gia đình đã thống nhất với phương án bồi thường tổn thất đã được đơn vị giám định của doanh nghiệp dự án lập.

Riêng 5 hộ khác chờ sau khi nổ mìn xong (ngày 31-3-2024) sẽ tiến hành giám định đánh giá thiệt hại.

Trả lời Tuổi Trẻ Online chiều 26-4, ông Trương Đức Liên, phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng, doanh nghiệp dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, cho biết sau khi nhận được phản ánh, đơn vị đã làm việc với các hộ dân, thống nhất việc chi trả tiền đền bù sau khi đơn vị kiểm định đánh giá xong.

"Việc chi trả tiền cho người dân đã hoàn thành, đảm bảo cho lễ thông xe kỹ thuật đoạn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt vào ngày 28-4", ông Liên nói.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt dài 49,3km (đoạn qua Nghệ An 44,4km và qua Hà Tĩnh 4,9km) là một trong ba dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án có tổng mức đầu tư 11.157 tỉ đồng với 5 gói thầu xây lắp, được khởi công tháng 5-2021. Ngày 28-4, cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ được thông xe đến nút giao quốc lộ 46, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ