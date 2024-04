Khánh thành trường bắn Công an tỉnh Hà Tĩnh

Trường bắn Công an tỉnh được xây dựng tại xã Nam Điền, huyện Thạch Hà trên khu đất rộng 02 hecta. Công trình được thiết kế với đầy đủ các hạng mục như tường chắn bê tông cốt thép, khu vực bắn rộng 50m, dài 110m, có hàng rào bảo vệ bao quanh và các công trình phụ liên quan đảm bảo đầy đủ các yêu tố kỹ thuật, an toàn. Công trình được khởi công vào tháng 11/2023, đến nay đã hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào sử dụng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cơ bản cho công tác huấn luyện của Công an tỉnh.

Trường bắn Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị chức năng trong Công an tỉnh và nhà thầu thi công đã tham mưu, triển khai xây dựng hoàn thành trường bắn đúng tiến độ, đảm bảo bảo an toàn lao động, môi trường.

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cắt băng khánh thành trường bắn.

Đồng thời khẳng định, việc hoàn thành và đưa công trình trường bắn Công an tỉnh vào sử dụng có ý nghĩa thiết thực, nhằm đáp ứng nhu cầu và phục vụ tốt hơn công tác huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ trong Công an tỉnh Hà Tĩnh, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

...

Ngay sau buổi Lễ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật đối với lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị chức năng Công an tỉnh và Công an huyện, thị, thành phố.

Tác giả: Cường Quang - Nguyễn Dịu

Nguồn tin: bocongan.gov.vn