Lên Đà Lạt nhâm nhi lẩu gà lá é

Lẩu gà lá é - chỉ cái tên thôi cũng đã gây tò mò cho du khách. Có thể nói lẩu gà lá é Đà Lạt là một đặc sản rất riêng của phố núi.

Những người đã đến với Đà Lạt khi quay lại nơi đây tìm lẩu gà lá é thường nghĩ ngay đến Tao Ngộ. Quán nằm ở số 5 đường 3/4, Phường 3, cách khu hồ Xuân Hương chỉ tầm 2 km nên rất thuận tiện cho du khách. Chủ quán là anh Tuấn chị Thảo, những người con của Hải Dương vào Đà Lạt lập nghiệp. Anh Tuấn cũng chính là người đầu tiên “sáng chế” ra món ngon đặc biệt này…

Lẩu gà lá é là món ăn cực ngon, hấp dẫn và giá cả phải chăng.



Theo anh Tuấn thì nồi lẩu muốn ngon, phải lấy xương ninh cho kỹ. Xương lợn được hầm nhỏ lửa, hớt bọt để chất ngọt tiết ra cho hết, đến khi thấy vừa độ thì bắc xuống, lấy nước xương đó luộc gà. Nồi nước xương đã ngon ngọt, lại thêm gà đồi tiết ra thì hỏi sao nồi lẩu không chất lượng.

Phần gia giảm là công thức gia truyền, chỉ thấy nồi lẩu thơm nồng mùi ớt mà lại không quá cay, quyện cùng vị ngọt của gà, của xương, tạo nên một hương vị tuyệt vời khó quên.

Không giống như những món lẩu thông thường có rất nhiều loại rau khác nhau ăn kèm, món lẩu gà lá é chỉ có lá é và nấm. Lá é cùng họ với húng quế, hương nhu, nếu ăn sống có vị hơi chua chua, chát chát nhưng khi nhúng vào nồi nước lẩu rồi vớt ra ăn ngay khi còn tái, bạn sẽ cảm thấy vị bùi, hơi the the, gần giống với lá hương nhu. Theo đông y, lá é là vị thuốc nam chữa các bệnh như cảm mạo, ho do lạnh… khiến du khách càng thêm thích thú.

Một nồi lẩu gà lá é giá khoảng 200.000 đồng, gồm nửa con gà chặt miếng, 1 đĩa bún sợi to, 1 đĩa nấm sò, ít măng củ thái quân cờ và dĩ nhiên không thể thiếu 1 đĩa rau lá é. Nước dùng lẩu ở đây có vị thơm, cay nồng của ớt, rất hợp với không khí lạnh đặc trưng của Đà Lạt. Còn gà là gà ta, chắc, ngọt thịt nên ăn rất đã. Vị ngọt của gà tươi kết hợp với nước dùng cay dịu cùng lá é ngon và hợp thời tiết lạnh vô cùng.

Nếu đã đến Đà Lạt thì nhất định nên thử món lẩu gà lá é một lần.



Một lưu ý là lá é khi nhúng vào nước lẩu không nên để lâu quá, ăn hơi tai tái mới cảm nhận rõ vị thơm, bùi tự nhiên.

Trong tiết trời Đà Lạt se se lạnh, du khách đừng quên thưởng thức món lẩu gà lá é với nước dùng ngọt thanh, gà dai chắc thịt, cùng vị cay nồng của những nguyên liệu phụ trợ nóng hổi thơm phức./.

