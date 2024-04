Dự báo Hà Tĩnh nắng chưa từng có dịp nghỉ lễ 30/4

Nắng nóng kỷ lục

Sáng 26/4, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài KTTV Hà Tĩnh cho biết, dự báo, trong suốt dịp nghỉ lễ 30/4, tỉnh này sẽ trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, chưa từng có với nhiệt độ có thể lên đến 43,4°C.

“Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh, gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên trong các ngày từ 27 – 30/4 toàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Dự báo nhiệt độ không khí cao nhất trong những ngày này luôn duy trì ở mức 40 – 41°C, có nơi có thể còn cao trên 42°C”, Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn Hà Tĩnh thông tin.

Đợt nắng nóng kỷ lục tại Hà Tĩnh được dự báo bắt đầu từ ngày 25/4 và kéo dài qua 30/4.



Theo Giám đốc Đài KTTV Hà Tĩnh, tỉnh này nằm ở khu vực giao tranh của các hệ thống gió mùa, chuyển tiếp giữa 2 loại hình khí hậu miền Bắc và miền Nam nên thời tiết rất khắc nghiệt. Thêm vào đó, diện tích hẹp ngang và chạy dài theo đường bờ biển khiến mỗi sự thay đổi trong hệ đại dương và khí quyển càng ảnh hưởng lớn đến thời tiết và khí hậu của Hà Tĩnh.

Trong những năm gần đây, biểu hiện của biến đổi khí hậu (BĐKH) ở Hà Tĩnh ngày càng rõ nét và dễ nhận biết với các biểu hiện như: Nền nhiệt độ tăng dần; các đợt nắng nóng kéo dài, số đợt nắng nóng đạt mức gay gắt và đặc biệt gay gắt nhiều, liên tục.

Những bất thường của thời tiết diễn ra không theo quy luật và liên tục lập kỷ lục mới, gây thiệt hại nghiêm trọng, làm cho công tác dự báo và ứng phó hết sức khó khăn.

Những tác động bất lợi từ BĐKH đang ngày càng trở nên rõ nét, nó không chỉ ảnh hưởng đối với con người, hệ sinh thái trong thời điểm hiện tại mà còn có thể ảnh hưởng lâu dài và ngày càng nghiêm trọng.

Người dân tại TP. Hà Tĩnh bịt kín khi ra ngoài trời.



“Theo dự báo của các nhà khoa học khí hậu thế giới, năm 2024, hiệu ứng El-Nino sẽ đạt đỉnh vào tháng 1 và kéo dài đến hết mùa xuân. Hà Tĩnh không nằm ngoài quỹ đạo đó, thậm chí, dưới tác động của hiện tượng El-Nino, nắng nóng năm nay sẽ khá gay gắt ở nhiều địa phương”, ông Trần Đức Bá nói.

Cảnh báo hạn hán, thiếu nước sinh hoạt

Theo ĐKTTV Hà Tĩnh, cao điểm của mùa nóng năm nay xảy ra vào tháng 5 đến tháng 7, đặc biệt tháng 6 và tháng 7 dự báo sẽ có nhiều ngày nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt. Cũng do tác động của hiện tượng El-Nino nên lượng mưa các tháng mùa hè thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến lượng nước cung cấp cho các hồ đập, nguồn nước phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân nói chung, ngành nông nghiệp nói riêng. Đến khoảng tháng 8, trạng thái El-Nino chuyển sang La-Nina, do đó, mưa có khả năng nhiều. Dự báo, lượng mưa của mùa mưa bão năm nay cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Bản đồ dự báo nắng nóng trên toàn quốc trong dịp nghỉ lễ 30/4 (ảnh: Huy Nguyễn).



Theo ông Trần Đức Bá, đối với khu vực Hà Tĩnh, hiện, mực nước trên các sông, suối đều đang ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm; mực nước hầu hết các hồ chứa trên địa bàn đang khá cao, đảm bảo nước tưới cho sản xuất và đời sống nên cơ bản chưa xảy ra khô hạn.

Tuy nhiên, mùa hè năm nay, đặc biệt là tháng 5 đến tháng 7 khả năng nắng nóng diễn ra gay gắt ở Hà Tĩnh. Điều này sẽ gây thiếu hụt lượng mưa ở các khu vực dẫn đến nguy cơ thiếu nước cục bộ để phục vụ sản xuất nông nghiệp tại các huyện như: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh; cần lưu ý tại các lưu vực cuối nguồn là nơi nằm trong tình trạng báo động cao về tình hình hạn hán trong những tháng mùa hè.

“Người dân cần theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng, thủy văn của cơ quan chức năng; kịp thời nắm bắt để chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó từ sớm, từ xa, đặc biệt các biện pháp tích trữ nước ngọt; sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí nguồn nước, nguồn điện”, ông Trần Bá Đức cho hay.

Chính quyền các địa phương phải cập nhật tình hình thời tiết; rà soát, hướng dẫn cụ thể lịch thời vụ, cơ cấu giống, quy trình kỹ thuật chăm sóc đối với cây trồng, vật nuôi phù hợp từng khu vực. Trên cơ sở dự báo về nguồn nước, nguy cơ nắng nóng, hạn hán để hướng dẫn, phổ biến các phương pháp tưới tiên tiến cho người dân áp dụng nhằm đảm bảo sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm.

Cơ quan chức năng cảnh báo, người dân không nên ra đường vào các khung giờ nắng nóng cao điểm, đề phòng sốc nhiệt.



Đặc biệt, tại huyện Hương Khê, người dân cần chủ động nguồn nước tưới cho cây trồng để phòng hạn hán. Không chỉ có nắng nóng, việc phân bố lượng mưa trên khu vực Hà Tĩnh cũng có những biến đổi đáng kể. Mặc dù tổng lượng mưa không có biến động nhiều nhưng mưa thường tập trung vào thời đoạn ngắn và trong mùa mưa lũ.

Các chuyên gia về thời tiết cũng đã đưa ra dự báo, đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt lần này sẽ kéo dài từ hôm nay 25/4 đến hết ngày 30/4 trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, khu vực miền Trung có khả năng kéo dài lâu hơn. Các ngày nắng nóng nhất sẽ vào ngày 29/4 và 30/4. Nhiệt độ khí tượng có thể vượt kỷ lục từng được ghi nhận trước đây.

