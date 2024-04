Ô tô mất lái lao vào lề đường khiến 10 người thương vong

Your browser does not support the video tag.

Vào khoảng 18h ngày 20/4, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra cách đại lộ Yunan ở quận Banan, Trùng Khánh, Trung Quốc 9 km.

Tài xế He (nam, 30 tuổi, quê Nam An) đang điều khiển chiếc ô tô chạy trên đường thì bất ngờ mất lái lao vào lề đường, khiến 10 người đi bộ bị thương.

...

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc và đưa những người bị thương đến bệnh viện điều trị.

Người lái xe He hiện đang bị cảnh sát kiểm soát và đã bị loại trừ tội lái xe khi say rượu và lái xe ma túy. Một người thiệt mạng do nỗ lực cứu hộ không hiệu quả. Vụ tai nạn đang được điều tra thêm.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn