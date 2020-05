Lý lịch bất hảo của 2 kẻ trộm chó thoát xử lý hình sự

2 đối tượng trộm chó cùng tang vật bị Công an xã Thạch Đài bắt giữ. Ảnh: CA



Trưa 13.5, đại úy Nguyễn Tiến Bình – Trưởng Công an xã Thạch Đài cho biết vừa xử phạt hành chính với mức cao nhất là 2 triệu đồng/người đối với 2 đối tượng trộm chó là Lê Hải Đương (Sinh năm 1980, trú tại xã Phú Lộc, huyện can Lộc , tỉnh Hà Tĩnh) và Phan Mạnh Linh (Sinh năm 1992, trú tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc).

Theo đại úy Bình, 2 đối tượng nói trên đã trộm 2 con chó có trọng lượng 26kg (13kg/con), được giám định tính giá trị tang vật là 1.690.000 đồng nên chưa đủ mức khởi tố (2.000.000 đồng).

Cũng theo đại úy Bình, dù đối tượng Lê Hải Đương đã có 1 tiền án về tội "trộm cắp tài sản", 1 tiền án về tội " đánh bạc", 1 tiền sự về hành vi "trộm cắp tài sản" và 1 tiền sự về hành vi “tàng trữ vũ khí nhằm mục đích gây thương tích cho người khác" nhưng do đối tượng này đã được xóa án tích tội trộm cắp tài sản nên không đủ căn cứ để khởi tố hình sự.

Đối tượng Phan Mạnh Linh cũng có 1 tiền sự về hành vi "sử dụng trái phép chất ma túy".

Trước đó, vào 3h sáng ngày 2.5, Công an Xã Thạch Đài phát hiện 2 đối tượng Lê Hải Đường và Phan Mạnh Linh có hành vi trộm chó tại thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Tang vật thu giữ gồm 2 con chó nặng 13kg/con, 1 bộ súng bắn điện, 1 dao phóng, 1 xe máy nhãn hiệu Yamaha - Sirius BKS 38P1. 402.71.

Tác giả: TRẦN TUẤN

Nguồn tin: Báo Lao Động