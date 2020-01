Hàng nghìn cảnh sát Hà Tĩnh ra đường quyết tâm "giao thừa không tiếng pháo nổ"

Giờ khắc giao thừa Tết nguyên đán Canh Tý 2020 sắp đến gần, trong niềm vui hân hoan chào đón một năm mới của người dân thì hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ công an các địa phương trên toàn tỉnh Hà Tĩnh đã và đang túc trực mọi ngã đường, siết chặt công tác an ninh trật tự, kiên quyết bắt giữ, xử lý những trường hợp đốt pháo.

Hình ảnh lãnh đạo Công an TP.Hà Tĩnh cùng lãnh đạo chính quyền địa phương xuống các điểm chốt, động viên anh em chiến sỹ đồng thời chỉ đạo triển khai nhiệm vụ đêm giao thừa

Trao đổi với Người Đưa Tin, Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Công an TP.Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã huy động gần 1.500 cán bộ, chiến sĩ công an, phối hợp với Tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 2 - Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ (Bộ tư lệnh CSCĐ) và Phòng CSCĐ Công an tỉnh xuống tại các địa bàn, chốt ở hàng chục điểm để kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý các trường hợp đốt pháo, đảm bảo an ninh trật tự đêm giao thừa. Riêng điểm bắn pháo hoa, thì lực lượng cảnh sát giao thông đã được triển khai 5 chốt, phân luồng phương tiện.

Cũng là một địa bàn trọng điểm, hiện, cán bộ, chiến sỹ công an Thị xã Kỳ Anh cũng tập trung tổng lực để đảm bảo an ninh, trật tự và ngăn ngừa tình trạng đốt pháo trong đêm giao thừa

Các ngả đường thị xã Kỳ Anh được lực lượng công an đứng chốt

Tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên, trên những con đường từ thôn, xã, thị trấn hàng chục cán bộ, chiến sỹ công an đã triển khai chốt điểm từ đầu giờ tối. Trung tá Trần Vĩnh Thành, Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, lực lượng được chia ra các tổ nhỏ, quyết tâm không để giao thừa có tiếng pháo nổ.

“Bắt nổ pháo còn khó hơn bắt các đối tượng buôn bán pháo nhưng với tinh thần đảm bảo an ninh trật tự đêm giao thừa, đơn vị đã tập trung toàn lực lượng, anh em chiến sỹ đã được phân công, triển khai nhiệm vụ từ chiều nay để chủ động ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng nổ pháo”, Trung tá Trần Vĩnh Thành nói.

Phương tiện...

... và lực lượng đều được Công an huyện Cẩm Xuyên triển khai túc trực từ đầu giờ tối nay nhằm ngăn ngừa tình trạng đốt pháo tự phát, đảm bảo an ninh trật tự trong đêm giao thừa

Tại địa bàn các huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh, Can Lộc... các cán bộ chiến sỹ lực lượng công an cũng đang tổng lực tuần tra, kiểm soát, ngăn ngừa tình trạng đốt pháo để người dân có một đêm giao thừa bình an.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Người đưa tin