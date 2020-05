Công ty 479 Hòa Bình bị tố cáo có nhiều dấu hiệu gian dối?

Cho đối tác… “ăn quả lừa”?

Cụ thể, mới đây Công ty cổ phần cao su Nghệ An (viết tắt là Cty cao su Nghệ An, có trụ sở đóng ở TP. Vinh) đã có đơn tố cáo gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An; Công an TP. Vinh...

Nội dung đơn cho rằng, ngày 24/1/2017 UBND tỉnh Nghệ An ký Quyết định số 385/QĐ.UBND-XD về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 chia lô đất tại xã Nghi Phú, TP. Vinh.

Vì một số nguyên nhân khách quan, ngày 5/3/2018, Công ty cổ phần 479 Hòa Bình (tên cũ là Công ty cổ phần 479, viết tắt là Cty 479 Hòa Bình) đã ký Hợp đồng đặt cọc số 118/HĐĐC để bảo đảm việc chuyển nhượng toàn bộ dự án chia lô đất tại xã Nghi Phú và toàn bộ quyền sử dụng đất thực hiện dự án trên do đơn vị này làm chủ đầu tư sang cho Cty cao su Nghệ An.

Trụ sở Công ty cổ 479 Hòa Bình ở số 54 đường Nguyễn Du, phường Bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ An

Chỉ sau 9 ngày ký hợp đồng trên, ngày 14/3/2018 Cty cao su Nghệ An đã nhanh chóng đặt cọc cho Cty 479 Hòa Bình số tiền là 4 tỷ đồng trên tổng giá trị chuyển nhượng toàn bộ dự án chia lô đất tại xã Nghi Phú là 8 tỷ đồng.

Trong quá trình làm các thủ tục để thực hiện dự án chia lô đất tại xã Nghi Phú, Cty cao su Nghệ An nhận thấy mình đã bị đối tác là Cty 479 Hòa Bình cho “ăn quả lừa”?

Bằng chứng là trong đơn tố cáo, Cty cao su Nghệ An nhấn mạnh: “Cty 479 Hòa Bình đã có nhiều dấu hiệu gian dối, che dấu, không cung cấp thông tin liên quan đến dự án chia lô đất tại xã Nghi Phú cho đối tác. Hậu quả là sau khi chúng tôi chuyển tiền và bắt đầu liên hệ công việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án thì mới biết dự án không thực hiện được”.

Những dấu hiệu gian dối?

Để làm rõ đơn tố cáo, phóng viên đã làm việc với người có trách nhiệm của Cty cao su Nghệ An là bà Hoàng Thị Minh. Tại đây, vị đại diện doanh nghiệp này đã khẳng định: “Việc ông Dương Hồng Bé – Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty 479 Hòa Bình ký hợp đồng và nhận tiền đặt cọc 4 tỷ đồng của Cty cao su Nghệ An từ đầu năm 2018 đã có nhiều dấu hiệu gian dối trong quá trình thực hiện dự án chia lô đất tại xã Nghi Phú”.

Đơn cử, theo bà Hoàng Thị Minh thì, việc Cty cao su Nghệ An đặt cọc tiền là để đặt cọc chuyển nhượng dự án chia lô đất ở tại xã Nghi Phú theo Quyết định số 385 ngày 24/1/2017 của UBND tỉnh Nghệ An khi đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, sau khi nộp tiền đặt cọc thì Cty cao su Nghệ An mới biết dự án trên đã hết thời hạn thực hiện dự án. Thậm chí, ngày 29/4/2018, trong khi tiến hành các thủ tục liên quan thì Cty cao su Nghệ An mới “tá hỏa” phát hiện một số gian dối của Cty 479 Hòa Bình?

Đối tác cung cấp nhiều văn bản cho rằng Cty 479 Hòa Bình có dấu hiệu gian dối?

Ví như trước đó ngày 20/4/2018 (Công văn 2092) Sở TN&MT Nghệ An đã có công văn gửi Sở KH&ĐT Nghệ An nêu ý kiến: “Do dự án (dự án chia lô đất tại xã Nghi Phú-PV) được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (năm 2016) và điều chỉnh lần 1 (năm 2017) tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, chủ đầu tư mới lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và chưa khởi công thực hiện dự án theo yêu cầu của UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị Sở KH&ĐT kiểm tra lại năng lực nhà đầu tư, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh hủy bỏ, chấm dứt dự án”.

Nhận được công văn trên, ngày 25/5/2018 (Công văn 1568), Sở KH&ĐT Nghệ An đã có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An với nội dung chưa thống nhất xem xét chủ trương cho phép Cty 479 Hòa Bình tiếp tục thực hiện dự án chia lô đất tại xã Nghi Phú.

Ngoài ra bà Hoàng Thị Minh cũng cho rằng: “Bấy giờ khi ký hợp đồng đặt cọc chúng tôi cũng không hề biết Cty cổ phần 479 đang có nợ thuế, chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính với cơ quan Nhà nước. Nghĩa là Cty này đang có vấn đề về năng lực tài chính khi ký kết hợp đồng với Cty cao su Nghệ An. Bằng chứng là ngày 18/4/2018 Cục thuế Nghệ An đã có văn bản nói rõ “Cty cổ phần 479 đang nợ ngân sách nhà nước số tiền hơn 8 tỷ đồng”.

Trao đổi với báo chí, ông Dương Hồng Bé – Chủ tịch hội đồng quản trị Cty 479 Hòa Bình thừa nhận đúng là thời điểm hai bên “bắt tay” hợp tác thì đơn vị đang nợ ngân sách nhà nước.

Trong khi đó, bà Hoàng Thị Minh, đại diện Cty cao su Nghệ An khẳng định: “Dự án chia lô đất ở xã Nghi Phú của Cty 479 Hòa Bình có rất nhiều vấn đề không thực hiện được nhưng đơn vị này đã không thông báo cho đối tác là Cty cao su Nghệ An dẫn đến chúng tôi đã ký hợp đồng đặt cọc và chuyển cho họ số tiền 4 tỷ đồng.

Mặt khác còn đầu tư rất nhiều chi phí, thời gian để thực hiện dự án nhưng kết quả nhận được đều là sự trả lời của các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An là đề xuất chấm dứt, hủy dự án chia lô đất tại xã Nghi Phú. Đây là những dấu hiệu theo chúng tôi là gian dối, không minh bạch trước đối tác của Cty 479 Hòa Bình”.

Tác giả: Đặng Nguyên Nghĩa

