Vụ Á hậu chết nghi bị hãm hiếp tập thể: Tiếp tục công bố video cô gái hôn đắm đuối “trai lạ”, bị bế đi trong trạng thái cứng đờ

Vụ án nữ tiếp viên hàng không kiêm Á hậu tại Philippines Christine Dacera tử vong trong khách sạn với rất nhiều nghi vấn bỏ ngỏ hiện đang thu hút sự chú ý lớn của truyền thông dư luận. Kết quả cuối của của vụ án ban đầu nghi cưỡng hiếp tập thể và ngộ sát hiện vẫn chưa được kết luận, nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của cô gái xấu số trong đêm tiệc giao thừa là điều mà mọi người đều đang chờ đời.

Vào ngày 6/1, truyền thông địa phương đã công bố những hình ảnh cuối cùng của nạn nhân trích xuất từ CCTV tại khách sạn nơi diễn ra bữa tiệc giao thừa ngày 31/12. Theo đó, có thể thấy, trước khi tử vong, Christine Dacera đã vui đùa và uống rượu cùng nhóm bạn đến rất khuya bên ngoài lối đi của khách sạn.

Hình ảnh cho thấy Christine chơi đùa và uống rượu của bạn bè đến tận khuya

Mới nhất, lại thêm một đoạn clip ghi lại diễn biến những gì diễn ra đêm 31/12, rạng sáng 1/1 tiếp tục được công bố rộng rãi khiến dân tình bàn tán xôn xao. Theo đó, trong một đoạn CCTV, Christine Dacera đang hôn đắm đuối một anh chàng mặc áo ba lỗ, đội mũ lưỡi trai trắng trước cửa phòng.

Sau đó, Christine Dacera tiếp tục xuất hiện tại địa điểm cũ tuy nhiên không phải tự đi mà là trên tay một chàng trai mặc áo pull trắng. Có thể thấy, cô nàng hoàn toàn bất tỉnh, cơ thể cứng đơ, không nhận thấy bất kỳ cử động nào. Tuy nhiên, theo truyền thông địa phương, hiện họ chưa thể xác định cụ thể ai là người hôn Christine, ai là người khiênh cô nàng sau đó và liệu có phải là một người, liệu những người này có nằm trong số 11 nghi phạm được truyền thông kể tên, hay một người lạ mặt nào đó chưa lộ diện.

Christine hôn một chàng trai trước cửa phòng sau khi gõ cửa

Sau đó, cô được bế đi trong trạng thái vô thức, không tỉnh táo

Video ghi lại cảnh Christine hôn đắm đuối "trai lạ" trước cửa phòng

Tới buổi trưa ngày 1/1, Galida (1 trong số bạn bè có mặt tại buổi tiệc hôm đó) tỉnh lại và phát hiện toàn thân Christine đã tái xanh. Anh vội gọi De Guzman và Dela Serna tới giúp đỡ. Trong buổi phỏng vấn ngày 5/1, De Guzman cho biết khi anh tới nơi, Christine đã không còn thở, không thể nghe thấy nhịp tim. Tuy nhiên cơ thể cô vẫn còn ấm khi họ đưa cô ra khỏi bồn tắm.



Cả 3 tiến hành quá trình hô hấp nhân tạo cho Christine, nhưng không có phản ứng. Sau khi gọi cấp cứu nhưng không có hồi đáp, họ đưa cô đến bệnh viện Makati, tuy nhiên nạn nhân đã không qua khỏi.

Nhóm nam giới còn lại đã biến mất sau thời điểm này, theo lời Đại tá Harold Depositar, Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Makati hôm 5/1. Họ nhận được thông tin về cái chết của Christine vào lúc 5h chiều ngày 1/1.

11 nghi phạm được cho có liên quan đến cái chết của nữ phi công kiêm Á hậu tại Philippines

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ 3 người có mặt tại hiện trường, nhưng 1 người đã tự động lén rời đi. Sau đó, 1 người khác đã chủ động ra trình diện. Tuy vậy, cập nhật đến hiện tại, ngày 6/1, Văn phòng Tố tụng Makati đã yêu cầu thả 3 nghi phạm bị tạm giữ - John Pascual Dela Serna, Rommel Daluro Galido, và John Paul Reyes Halili. Vụ việc được chuyển lại cho phía cảnh sát để tiếp tục điều tra.

