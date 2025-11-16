Arsenal nhận cú sốc kép, HLV Arteta đứng ngồi không yên

Arsenal đang đối mặt với nỗi lo chấn thương ngày càng lớn sau khi trung vệ Gabriel Magalhaes buộc phải rời sân trong trận giao hữu giữa Brazil và Senegal diễn ra tại Sân vận động Emirates vào đêm 15/11.

Sự cố xảy ra chỉ vài giờ sau khi Riccardo Calafiori, một hậu vệ quan trọng khác của Arsenal bị loại khỏi trận đấu vòng loại World Cup của đội tuyển Ý vì không thể vượt qua chấn thương hông. Điều này khiến HLV Mikel Arteta càng thêm lo lắng trong bối cảnh đội chuẩn bị trở lại chinh chiến tại Premier League.

Gabriel dính chấn thương khi thi đấu cho đội tuyển Brazil. (Ảnh: ITV Football)

Gabriel xuất phát trong đội hình Brazil nhưng phải rời sân ngay sau giờ nghỉ vì nghi ngờ chấn thương háng. Hiện chưa rõ trung vệ này gặp vấn đề từ thời điểm nào, nhưng anh đã rời sân với vẻ mặt đầy thất vọng, làm dấy lên lo ngại về khả năng ra sân trong trận derby Bắc London sắp tới.

Về phía Calafiori, cầu thủ người Ý được triệu tập lên tuyển đầu tuần nhưng không thể thi đấu hay tập luyện cùng đồng đội vì chấn thương hông. HLV trưởng tuyển Ý, Gennaro Gattuso, xác nhận vào sáng thứ Bảy rằng Calafiori chắc chắn vắng mặt ở trận gặp Na Uy, đồng nghĩa anh cũng sẽ không tham dự phần còn lại của đợt tập trung quốc tế.

... HLV Arteta đứng ngồi không yên khi hai trụ cột hàng thủ liên tiếp gặp vấn đề. (Ảnh: Getty Images Sport)

Những chấn thương liên tiếp này đã đặt HLV Mikel Arteta vào tình thế khó khăn trước khi Premier League trở lại. Arsenal sẽ có trận tiếp đón đối thủ cùng thành phố Tottenham vào cuối tuần tới, và việc thiếu vắng các cầu thủ chủ chốt ở hàng phòng ngự có thể gây ra thách thức lớn.

Hiện Arsenal đang chờ đợi kết quả kiểm tra y tế chi tiết cho cả Gabriel và Calafiori để đánh giá mức độ nghiêm trọng và thời gian hồi phục của các cầu thủ.

Tác giả: Quốc Tiệp (t/h)