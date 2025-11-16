Xe 5 chỗ bất ngờ cháy khi dừng trước chung cư

Khoảng gần 11h trưa 16/11, chiếc ô tô 5 chỗ đang dừng đỗ tại khu vực nội khu chung cư H. A. R. V. trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh, TP. HCM bất ngờ phát hỏa.

Lửa được phát hiện bốc lên từ khu vực ca-pô của xe rồi bùng phát dữ dội.

Hiện trường vụ cháy.





Nhiều cư dân phát hiện khói lửa đã hô hoán, cùng ban quản lý dùng bình chữa cháy mini để khống chế nhưng bất thành.

Sau ít phút, ngọn lửa bao trùm hoàn toàn chiếc ô tô 5 chỗ. Lửa còn lan sang làm cháy xém phần đuôi của một chiếc ô tô 7 chỗ đậu ngay phía trước.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã điều động xe chuyên dụng cùng gần chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Vụ cháy khiến nhiều người hoảng loạn.

Lính cứu hỏa đã kéo vòi rồng, dập tắt đám cháy sau khoảng 5'.

Tại hiện trường, chiếc ô tô 5 chỗ bị cháy trơ khung, các cửa kính chắn gió và cửa sổ bị vỡ vụn. Ô tô 7 chỗ bị cháy lan, hư hỏng nặng phần đuôi xe.

Cảnh sát xác định chủ chiếc ô tô 5 chỗ là người lái xe công nghệ. Nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn được nhận định có thể do chập hệ thống điện bên trong xe.

