Yêu cầu mạnh mẽ của thủ tướng Thái Lan với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhấn mạnh rằng các nỗ lực hòa bình không thể tiến triển cho đến khi Phnom Penh thừa nhận vi phạm Tuyên bố chung Kuala Lumpur - Ảnh: AFP

Thái Lan yêu cầu Campuchia thừa nhận vi phạm

Theo tờ Khmer Times của Campuchia, trong tuyên bố chi tiết được đăng trên Facebook ngày 14-11, ông Anutin cho biết ông đã trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - hai nhân chứng của Tuyên bố chung Thái Lan - Campuchia ký ngày 26-10.

Ông Anutin khẳng định Thái Lan tạm đình chỉ tất cả hoạt động theo Tuyên bố chung do Campuchia "không tuân thủ và vi phạm" các điều khoản.

Việc đình chỉ này sẽ kéo dài cho đến khi Phnom Penh chính thức thừa nhận vi phạm và đưa ra lời xin lỗi với nhân dân Thái Lan về vụ nổ tại Phu Makuea, nơi bốn quả mìn mới được cài đặt đã phát nổ trên lãnh thổ Thái.

Theo ông, các quan sát viên quốc tế kiểm tra hiện trường xác nhận các quả mìn này được đặt sau khi Tuyên bố chung được ký, là bằng chứng rõ ràng về hành vi sai trái của Campuchia.

Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh quan điểm của Bangkok: Campuchia phải thừa nhận vi phạm và xin lỗi; nếu không, tiến trình hòa bình sẽ không thể tiếp tục.

Ông cũng cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu Phnom Penh tiếp tục phủ nhận trách nhiệm, đồng thời đề nghị hai nhà lãnh đạo Mỹ và Malaysia truyền đạt yêu cầu này tới Thủ tướng Campuchia Hun Manet, đảm bảo Phnom Penh "nghiêm túc tôn trọng và tuân thủ" thỏa thuận, đồng thời không cản trở hoạt động rà phá bom mìn của Thái Lan.

Ông Anutin nhấn mạnh Thái Lan có quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và công dân, dù không có ý định xâm lược Campuchia. Mọi hành động chỉ nhằm bảo vệ lãnh thổ và người dân Thái Lan.

Ông bày tỏ sự "rất thất vọng" trước sự cố, đồng thời nhắc lại thiện chí và tính nhân đạo của Thái Lan khi từng cứu giúp và tiếp nhận người Campuchia chạy trốn chiến tranh.

Dù căng thẳng leo thang, Thái Lan vẫn cam kết hòa bình và hợp tác khu vực, nhưng khẳng định sẽ không đánh đổi danh dự và an toàn quốc gia.

Campuchia cam kết duy trì hòa bình

Hiện phía Campuchia chưa lên tiếng về yêu cầu mới nhất của ông Anutin.

Theo Khmer Times, ngày 15-11, Thủ tướng Campuchia Hun Manet xác nhận đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tối 13-11.

Thủ tướng Hun Manet gửi lời cảm ơn ông Trump về vai trò trong việc đảm bảo lệnh ngừng bắn và thúc đẩy tuyên bố chung Kuala Lumpur, đồng thời khẳng định tuân thủ hoàn toàn tuyên bố này và hợp tác với Thái Lan thông qua các nguyên tắc đã được thống nhất và các cơ chế song phương.

Nhằm đảm bảo tính khách quan, trước đó, ngày 14-11, chính quyền Phnom Penh đã chính thức đề nghị Liên hợp quốc cử một phái đoàn điều tra độc lập nhằm làm rõ vụ nổ súng xảy ra tại làng Prey Chan, tỉnh Banteay Meanchey, khiến một dân thường thiệt mạng và ba người khác bị thương nặng.

Theo Bộ Nội vụ Campuchia, lực lượng vũ trang Thái Lan đã tấn công "vô cớ", nổ súng bằng nhiều khẩu M16 vào dân thường. Ngày 15-11, Bộ Nội vụ Campuchia công bố kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân trong vụ xung đột.

Cơ quan chức năng Campuchia khẳng định số bom mìn phát hiện là cũ, còn sót lại từ cuộc nội chiến thập niên 1980, đồng thời nhấn mạnh Campuchia vẫn cam kết rà phá bom mìn và thực hiện tất cả các thỏa thuận nhằm giảm căng thẳng tại khu vực biên giới.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ