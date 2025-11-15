Mỹ tuyên bố sắp thử hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters



Interfax sáng nay (15/11) dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington "sẽ rất sớm" tiến hành thử hạt nhân. "Chúng tôi tiến hành thử hạt nhân vì các nước khác cũng làm như vậy", Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump không trả lời câu hỏi về cách thức diễn ra vụ thử nghiệm và liệu Mỹ có kích nổ đầu đạn hạt nhân trong vụ thử nghiệm đó hay không.

Trước đó, trong bối cảnh căng thẳng với Nga leo thang, Tổng thống Trump ngày 30/10 tuyên bố ông đã chỉ thị quân đội "nối lại thử nghiệm hạt nhân". Ông cáo buộc các cường quốc khác cũng tiến hành các vụ thử hạt nhân "ở những nơi rất bí mật", nhưng không nêu chi tiết.

Theo Tổng thống Mỹ, Washington sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất và mạnh nhất thế giới, có thể "làm nổ tung cả Trái đất 150 lần". "Tôi không muốn chúng ta là nước duy nhất không thử", ông nói.

Sau tuyên bố của Tổng thống Trump, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright giải thích rằng, quyết định mới của ông Trump "không đồng nghĩa Mỹ sẽ tiến hành các vụ nổ hạt nhân", mà chỉ một số thử nghiệm nhằm đánh giá độ tin cậy của các thành tố hiện có trong kho vũ khí hạt nhân.

Mỹ và Nga những năm qua thường xuyên thử nghiệm các khí tài trong “bộ ba răn đe hạt nhân”, nhưng chúng không có đầu đạn hoặc chỉ mang thiết bị mô phỏng. Lần gần nhất Washington thử nổ vũ khí hạt nhân là năm 1992, còn Moscow chưa từng thử nổ hạt nhân từ sau khi Liên Xô tan rã.

Tại cuộc họp Hội đồng An ninh Liên bang Nga ngày 6/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, Moscow những năm qua tuân thủ nghiêm ngặt Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân Toàn diện (CTBT), nhưng sẽ "thực hiện biện pháp trả đũa tương xứng" nếu Mỹ hoặc bất cứ nước nào khác thử nổ hạt nhân.

Nguồn tin riêng của CNN sáng 15/11 cho biết, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Wright cùng lãnh đạo Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ Brandon Williams dự kiến sẽ sớm có cuộc tham vấn với Nhà Trắng và Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ để thuyết phục Tổng thống Mỹ không tiến hành thử nổ vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, trước đó, một quan chức Nhà Trắng ngày 14/11 khẳng định: "Do các chương trình thử nghiệm của các quốc gia khác, Tổng thống Trump đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh và Bộ Năng lượng thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở bình đẳng". "Không có lựa chọn nào bị loại khỏi quá trình xem xét vì mọi quyết định sẽ do Tổng thống đưa ra", quan chức Nhà Trắng nêu, theo CNN.

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: cand.com.vn