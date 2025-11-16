Quái xế hung hãn đạp đầu xe tuần tra của Cảnh sát 141 để bỏ chạy

Gần 1h sáng 15/11, Tổ công tác Y6/141 triển khai lực lượng tuần tra tuyến Trường Chinh thì phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao, không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện của Cảnh sát.

Các đối tượng bị tổ công tác Y6 bắt giữ.



Trước tình hình trên, tổ công tác 141 đã tổ chức truy đuổi, chặn bắt các đối tượng. Tuy nhiên, một đối tượng với sự manh động, đã dùng chân đạp mạnh vào đầu xe máy khiến Thiếu tá Hoàng Minh Quân (cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội) ngã xuống đường, bị thương nặng.

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa Thiếu tá Quân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Kết quả chẩn đoán cho thấy, Thiếu tá Quân bị tổn thương nội sọ, vỡ đài quay có di lệch nhẹ, phù nề vùng khuỷu tay và đã được cố định tay bằng nẹp bột trước khi xuất viện về nhà theo dõi.

Các đối tượng liên quan sau đó đã bị tổ công tác khống chế, bàn giao cho Công an phường Kim Liên để xử lý theo quy định.

Cũng trong đêm 14 rạng sáng 15/11, các tổ công tác 141 khác của Công an TP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô cũng liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ "hàng nóng" đều ở độ tuổi thanh, thiếu niên.

...

Cụ thể, khoảng 22h15 đêm 14/11, tổ công tác Y23/141 làm nhiệm vụ tuần tra tuyến Trần Hưng Đạo – Trần Bình Trọng phát hiện một đôi nam nữ không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy không biển số nên đã tiến hành dừng phương tiện theo quy định. Qua kiểm tra cốp xe, Cảnh sát phát hiện một dao nhỏ (loại chọc tiết lợn) được cất giấu.

Tổ công tác đã bàn giao người, phương tiện và tang vật cho công an phường Cửa Nam tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Hai đối tượng cùng gậy ba khúc bị tổ công tác Y11/141 bắt giữ trên đường Lê Duẩn.

Trên tuyến đường Lê Duẩn, khoảng 0h ngày 15/11, tổ công tác Y11/141 trên đường tuần tra phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS: 29X3-480.XX không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện đáng ngờ nên đã tổ chức chặn dừng kiểm tra.

Kết quả kiểm tra sau đó, Cảnh sát 141 tìm thấy trong cốp xe của hai thanh niên này có một gậy ba khúc bằng kim loại. Các đối tượng khai nhận mang theo với mục đích phòng thân khi ra phố nếu không may xảy ra xích mích, va chạm.

Các đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao về Công an phường Văn Miếu Quốc Tử Giám để xử lý theo quy định.



Tác giả: Trường Thắng

Nguồn tin: cand.com.vn