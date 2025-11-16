4 vụ học sinh đánh nhau xảy ra tại 1 trường

Ngày 15-11, thông tin từ UBND xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh cho biết đã chỉ đạo công an xã phối hợp nhà trường tiến hành xác minh vụ việc. Qua đó, đã xác định vụ thứ nhất xảy ra vào ngày 30-10, giữa 2 học sinh khối lớp 9. Địa điểm xảy ra là trong Trường THCS và THPT Mỹ Quý.

Hai trong 4 vụ học sinh Trường THCS và THPT Mỹ Quý đánh nhau. Ảnh cắt từ clip

Vụ thứ hai xảy ra ngày 10-11, cũng trong trường này, do 3 học sinh khối lớp 6 và 7 đánh 1 học sinh lớp 6.

Vụ thứ ba xảy ra ngày 12-11, cũng trong Trường THCS và THPT Mỹ Quý, giữa 4 học sinh lớp 7 đánh 1 học sinh cùng khối.

Vụ thứ tư xảy ra ngày 12-11. Địa điểm xảy ra là trước cổng Trường THCS và THPT Mỹ Quý, giữa 1 học sinh khối lớp 10 đánh nhau với 3 học sinh của trường đã nghỉ học.

Sau khi xác định được các trường hợp đánh nhau, giáo viên đã mời phụ huynh và học sinh làm việc, cho học sinh viết tường trình và cam kết không tái phạm; đồng thời mời các phụ huynh đến trường để hòa giải.

Cũng theo UBND xã Mỹ Quý, riêng đối với vụ thứ tư, công an xã đang phối hợp nhà trường làm việc với phụ huynh và học sinh; đồng thời tiếp tục làm việc với các trường hợp đã nghỉ học để có hướng xử lý phù hợp.

