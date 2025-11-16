Sơ tán dân, cấm đường khi xuất hiện vết nứt lớn

Từ chiều 15/11, tại khu vực đồi núi ở thôn Quyết Thắng, xã Sơn Kim 2, tỉnh Hà Tĩnh, xuất hiện vết nứt dài khoảng 150m. Ngọn đồi cao khoảng 50m, đã bị sụt lún 80cm, thậm chí có nơi bị sụt tới 1m, tạo nên rãnh sâu.

Ngọn đồi cao khoảng 50m, đã bị sụt lún 80cm, thậm chí có nơi bị sụt tới 1m.

Trước nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, chính quyền xã Sơn Kim 2 đã huy động lực lượng rào chắn, cấm đường qua vị trí đồi bị sụt trượt và sơ tán 2 hộ dân với 8 nhân khẩu sinh sống phía dưới chân đồi.

Vết nứt dài khoảng 150m, tạo nên rãnh sâu, nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

...

Theo chính quyền địa phương, do khu vực đồi có vết nứt dài, sụt trượt nghiêm trọng, công tác xử lý, khắc phục sạt lở núi đang được chính quyền và các ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh tính toán kỹ lưỡng, khoa học, đảm bảo an toàn.

Trước mắt, địa phương đã chủ động sơ tán người dân trong khu vực nguy hiểm, đồng thời tiến hành cấm đường để đảm bảo an toàn.

Theo dự báo, khu vực toàn tỉnh sắp có mưa lớn do ảnh hưởng không khí lạnh nên nguy cơ xảy ra sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trước mắt, để đảm bảo an toàn, địa phương đã chủ động sơ tán người dân trong khu vực nguy hiểm, đồng thời tiến hành cấm đường để đảm bảo an toàn.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: congly.vn