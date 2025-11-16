Đà Nẵng khởi tố vụ vận chuyển trái phép 440 gam vàng qua cửa khẩu

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố tài xế xe ô tô 16 chỗ về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại thôn Đắc Ốc, xã La Dê, thành phố Đà Nẵng (trước đây thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cũ).

Lái xe Ngô Văn Đồng bị cơ quan chức năng tạm giữ

Trước đó, lúc 11 giờ ngày 8/11, tại luồng nhập cảnh phương tiện Nhà kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang phối hợp với phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng và Hải quan cửa khẩu Nam Giang kiểm tra xe khách 16 chỗ 43H-056.65 khi vừa nhập cảnh từ Lào về Việt Nam. Lực lượng chức năng phát hiện trong xe cất giấu 2 miếng kim loại màu vàng với tổng khối lượng 440,99 gam.

Lái xe Ngô Văn Đồng (40 tuổi), trú thôn An Tân, xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng (trước đây thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) khai nhận vận chuyển 2 miếng vàng 9999 cho một phụ nữ Lào (không rõ nhân thân, lai lịch). Người này hẹn khi về đến bến xe Trung tâm Đà Nẵng sẽ có người đến nhận và trả tiền công.

...

Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan chức năng

Kết quả giám định của phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng xác định 2 miếng kim loại thu giữ là vàng (Au) với tổng trọng lượng 440,99 gam, tương đương 11,7597 lượng.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang đã khởi tố vụ án, bàn giao hồ sơ, tang vật và đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra.

Tác giả: Long Phi

Nguồn tin: Báo VOV