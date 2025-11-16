Hà Tĩnh: Sạt lở nghiêm trọng tại mỏ đất san lấp Phú Lộc 2

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 15/11 tại mỏ đất san lấp Phú Lộc 2 hàng trăm m3 đất đá từ trên núi cao bất ngờ đổ sập xuống vùi lấp máy đào.
Tại hiện trường đất đá sụp lở ngổn ngang, vùi lấp hoàn toàn máy đào cỡ lớn PC800, chỉ còn lại cần và gầu xúc nằm trên đống đổ nát.
Nằm cạnh máy đào bị vùi lấp là chiếc xe ô tô tải bị đất đá va đập mạnh gây hư hỏng nặng phần thùng và trục bánh xe phía sau.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, hàng loạt tảng đá lớn nằm cheo leo ở độ cao hàng chục mét bị sạt lở, văng khắp nơi.
Vỉa tầng đất đá phía trên đỉnh núi xuất hiện chi chít vết nứt gãy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng, khó lường.
Mặc dù chưa xác định được cụ thể khối lượng đất đá bị sạt lở, song phạm vi sạt lở đã bao trùm toàn bộ ngọn núi cao, dựng đứng ở khu vực khai thác đất.
...
Tại buổi làm việc với phóng viên, ông Võ Ngọc Hân đại diện quản lý mỏ đất san lấp Phú Lộc 2 cho biết, thời điểm xảy ra sạt lở chỉ có một công nhân đang tiến hành thay dầu máy đào và bị thương. Hiện tại máy đào bị vùi lấp và xe ô tô tải bị hư hỏng chưa thể cẩu ra khỏi hiện trường sạt lở.
"Nguyên nhân xảy ra sạt lở do mưa kéo dài, đất ngấm nước. Công tác khắc phục sạt lở chưa thể tiến hành vì không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện" - ông Võ Ngọc Hân thông tin.
Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Trường Lưu Nguyễn Hồng Quân cho biết, địa phương đã nắm được tình hình xảy ra sạt lở gây hư hỏng phương tiện tại mỏ đất Phú Lộc 2. Lực lượng Công an xã và các bộ phận liên quan cũng đã tiến hành kiểm tra hiện trường sạt lở, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo phòng ngừa xảy ra tai nạn rủi ro ở khu vực khai thác đất.
Dù nguyên nhân khách quan hay chủ quan, vụ sạt lở tại mỏ đất san lấp Phú Lộc 2 đã gây thiệt hại khá lớn về tài sản và khiến 1 người bị thương. Thực tế đó đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý khai thác mỏ, nhất là cần chấp hành khai thác đúng thiết kế, cắt lớp phân tầng đúng quy trình và có các giải pháp đảm bảo an toàn lao động, môi trường, phòng ngừa xảy ra tai nạn rủi ro, đặc biệt trong mùa mưa lũ.
Được biết, mỏ đất san lấp Phú Lộc 2 có diện tích đất sử dụng 60.000m2; quy mô công suất khai thác 200.000m3 đất nguyên khai/năm theo Giấy phép khai thác số 3850/GP-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Tác giả: Văn Chương
Nguồn tin: kinhtedothi.vn