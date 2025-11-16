Hà Tĩnh: Sạt lở nghiêm trọng tại mỏ đất san lấp Phú Lộc 2

... Tại buổi làm việc với phóng viên, ông Võ Ngọc Hân đại diện quản lý mỏ đất san lấp Phú Lộc 2 cho biết, thời điểm xảy ra sạt lở chỉ có một công nhân đang tiến hành thay dầu máy đào và bị thương. Hiện tại máy đào bị vùi lấp và xe ô tô tải bị hư hỏng chưa thể cẩu ra khỏi hiện trường sạt lở.