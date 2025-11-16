Ai được tiêm HPV ngừa ung thư miễn phí từ năm 2026?

Theo kế hoạch, chương trình sẽ cung cấp miễn phí 13 loại vaccine cho trẻ em và phụ nữ mang thai. Ảnh: Freepik.

Bộ Y tế ban hành Quyết định 2780/QĐ-BYT về kế hoạch triển khai Chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2026-2028, trong đó đáng chú ý là việc đưa vaccine phòng virus HPV - tác nhân gây ung thư cổ tử cung - vào tiêm miễn phí.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ cung cấp miễn phí 13 loại vaccine cho trẻ em và phụ nữ mang thai, gồm viêm gan B, lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, sởi, rubella, viêm não Nhật Bản, Rota, phế cầu và HPV. Việc mở rộng này nhằm duy trì thành quả tiêm chủng và hướng tới mục tiêu 95% trẻ được tiêm đủ 14 loại vaccine vào năm 2030.

Vaccine HPV bắt đầu tiêm từ năm 2026, ưu tiên vùng khó khăn

Đối với vaccine HPV và phế cầu - hai loại vaccine mới của giai đoạn này - Bộ Y tế tính toán nhu cầu cho 34 tỉnh, thành dựa trên đăng ký địa phương và nhu cầu tiêm bù hàng năm.

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã đề xuất lựa chọn một tỉnh đại diện tại mỗi khu vực để triển khai tiêm HPV quy mô nhỏ từ năm 2026, ưu tiên vùng khó khăn. Sau quá trình thống nhất, 4 tỉnh được lựa chọn gồm: Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Trà Vinh (nay là Vĩnh Long).

Tại đây, trẻ em gái 11 tuổi sẽ được tiêm miễn phí vaccine HPV trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. Các viện vệ sinh dịch tễ/pasteur đánh giá việc chọn 4 tỉnh này đảm bảo tính đại diện vùng miền và thuận lợi cho triển khai giai đoạn đầu.

... HPV (Human Papillomavirus) là một trong những virus phổ biến nhất trên thế giới với hơn 200 chủng khác nhau. Ảnh: Journaldesfemmes.



Theo ước tính, mỗi năm giai đoạn 2026-2028 sẽ có khoảng 18.000 trẻ thuộc các vùng triển khai được tiêm vaccine HPV.

Lộ trình triển khai phế cầu và phân bổ vaccine toàn quốc

Song song với HPV, vaccine phế cầu cũng được đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng. Năm 2025, chương trình thí điểm tại 5 tỉnh: Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Nam, Đắk Nông và Sóc Trăng. Sáu tháng đầu năm 2026, số tỉnh được mở rộng lên 10; đến năm 2027 là 13 và năm 2028 dự kiến đạt 16 tỉnh.

Nguồn vaccine sẽ được Bộ Y tế phân bổ trong 3 năm tới dựa trên báo cáo nhu cầu thực tế và ưu tiên địa phương vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các đơn vị sẽ tiếp nhận danh sách xã khó khăn từ UBND tỉnh để xác định số liều phù hợp.

Bộ Y tế khẳng định việc đưa thêm vaccine HPV và phế cầu vào chương trình là bước quan trọng trong lộ trình tăng số lượng vaccine đã được Chính phủ phê duyệt theo Nghị quyết 104/NQ-CP. Mục tiêu xuyên suốt đến 2030 là đảm bảo tỷ lệ bao phủ tiêm chủng mở rộng đạt 95% trên toàn quốc.

Hiện nay, Chương trình tiêm chủng mở rộng đang cung cấp miễn phí 12 loại vaccine phòng 11 bệnh truyền nhiễm cho trẻ em và phụ nữ có thai.

