Khởi tố nữ 9X dụ người đàn ông U70 đi nhà nghỉ rồi chiếm đoạt tài sản

Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Quang Thị Hồng Đ. về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 16-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Quang Thị Hồng Đ. (28 tuổi, ngụ xã An Phú, tỉnh An Giang) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 30-7, Công an xã An Phú, tỉnh An Giang tiếp nhận tin báo của ông T. (66 tuổi, ngụ xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) có nội dung khoảng giữa tháng 7-2025 ông T. có gặp gỡ và xin số điện thoại hẹn đi ăn uống với một người phụ nữ tự xưng tên là Hồng, không rõ họ tên và địa chỉ.

Ngày 30-7, cả hai hẹn nhau đi ăn tại một quán phở ở ấp An Thịnh, xã An Phú. Sau khi ăn xong, ông T. lái xe máy chở người phụ nữ trên đến một nhà nghỉ để thuê phòng "vui vẻ".

Tuy nhiên khi đến trước cửa nhà nghỉ thì người phụ nữ này nói xạo với ông T. có việc cần về nên mượn xe của ông T. chạy đi và hứa sẽ trở lại gặp ông T. khi xong việc.

Sau đó cô đã chạy xe của ông T. đến bán ở một tiệm cầm đồ với giá 4 triệu đồng, còn ông T. thuê phòng nghỉ nằm chờ quá lâu không thấy người phụ nữ kia quay lại. Sau đó biết mình bị lừa nên ông đến Công an xã An Phú trình báo vụ việc.

Công an xã An Phú đã nhanh chóng khoanh vùng và xác định người phụ nữ trên không phải tên Hồng mà là Quang Thị Hồng Đ., nên triệu tập Đ. về trụ sở làm việc.

Lực lượng cảnh sát đã thu hồi tài sản trao trả cho ông T.. Vụ việc được bàn giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xử lý.

Tác giả: Bửu Đấu

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ