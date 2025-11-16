Nữ Thủ tướng Nhật Bản tiết lộ chỉ ngủ 2 - 4 tiếng mỗi đêm

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu trong phiên điều trần của Ủy ban Ngân sách tại Hạ viện ở Tokyo hôm 7-11

Đó là cuộc họp lúc 3h ngày 7-11, dự kiến phiên điều trần của Ủy ban Ngân sách bắt đầu sau đó 6 tiếng. Nữ Thủ tướng vẫn chưa chuyển đến dinh thự chính thức của mình và cho biết máy fax ở nhà bị kẹt, vì vậy bà đã đến làm việc vào sáng sớm để xem lại tài liệu trước cuộc họp lúc 9h. Theo tờ Asahi Shimbun, việc bà Takaichi bắt đầu làm việc từ trước bình minh đã khiến một số nhà lập pháp bày tỏ lo ngại. “Tôi đoán một số nhân viên đã làm việc thâu đêm để soạn thảo các câu trả lời” - ông Takahiro Kuroiwa thuộc Đảng Dân chủ Lập hiến đối lập chính cho biết.

Sau khi đắc cử Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) vào đầu tháng 10-2025 (chiến thắng giúp bà sau này được bổ nhiệm làm Thủ tướng), bà Takaichi tuyên bố sẽ từ bỏ ý tưởng “cân bằng giữa công việc và cuộc sống cho bản thân”. Lượng công việc nặng nề của bà đã khiến cả bạn bè và đối thủ chính trị bày tỏ sự lo lắng. Ông Ken Saito - cựu Bộ trưởng Kinh tế cho biết, ông “thực sự lo lắng” cho sức khỏe của bà Takaichi. Còn ông Katsuhito Nakajima - một nghị sĩ đối lập - thúc giục bà ngủ nhiều hơn và nhận được cái gật đầu cười từ Thủ tướng.

...

Phải thừa nhận bà Takaichi hầu như không có thời gian nghỉ ngơi kể từ khi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản vào cuối tháng 10. Bà nhậm chức chỉ vài ngày sau khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Malaysia, sau đó là đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước và gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC ở Hàn Quốc. Đáng nói, bà Takaichi đang ở tại một trong những khu ký túc xá của Quốc hội ở trung tâm Tokyo. Khi được hỏi tại sao bà không chuyển đến dinh thự chính thức của Thủ tướng, bà nói rằng sẽ chuyển đi khi mọi thứ “ổn định”. “Hiện tại tôi không chỉ không có thời gian để dọn dẹp, đóng gói… mà tôi còn gần như không ngủ được”. Bà nói thêm rằng bà dự định chuyển đi “càng sớm càng tốt”, nhưng trước tiên cần hoàn thiện lịch trình cho Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi, dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến 23-11.

Nhưng việc triệu tập cuộc họp vào lúc 3h sáng đã cho thấy dấu hiệu không có gì chuyển biến của chính phủ trong việc giải quyết văn hóa làm việc khắc nghiệt của Nhật Bản, khi nhân viên phải làm việc thêm giờ và thường xuyên giao lưu với đồng nghiệp vào buổi tối. Điều này đã bị chỉ trích vì là một ví dụ nguy hiểm về làm việc quá sức - hoặc thậm chí là karoshi (chết vì làm việc quá sức). Bà Sanae Takaichi không phải là người Nhật Bản duy nhất không ngủ đủ giấc, mặc dù số lượng người ngủ 4 tiếng mỗi đêm như bà không nhiều. Một nghiên cứu được công bố vào Ngày Giấc ngủ thế giới hồi tháng 3 cho thấy, người dân Nhật Bản trung bình ngủ 7 tiếng 1 phút vào các ngày trong tuần - thấp hơn 38 phút so với mức trung bình quốc tế và ít hơn người dân ở Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý và Canada.

Có lo ngại rằng tân Thủ tướng Nhật Bản còn kỳ vọng người lao động sẽ làm việc nhiều giờ hơn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khi chính quyền của bà đang thảo luận về việc có thể tăng giới hạn giờ làm thêm. Tuy vậy, bà Sanae Takaichi cho biết, bất kỳ thay đổi nào về điều kiện làm việc đều sẽ ưu tiên sức khỏe của người lao động. “Nếu chúng ta có thể tạo ra một môi trường mà mọi người có thể cân bằng hợp lý giữa việc chăm sóc con cái và trách nhiệm chăm sóc theo mong muốn của họ, đồng thời có thể làm việc, tận hưởng thời gian giải trí và thư giãn , thì đó sẽ là điều lý tưởng” - bà nói.

