Bắt nhiều đối tượng, thu giữ 160kg pháo nổ

Theo tài liệu điều tra ban đầu, qua quá trình theo dõi, Công an xã Can Lộc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh dừng phương tiện của Đặng Đình Thuận (SN 1991, trú thôn Minh Tiến, xã Tùng Lộc, làm nghề lái xe taxi) để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 2 khối pháo nổ loại 49 quả được cất giấu trong xe. Qua đấu tranh, Thuận khai nhận mua số pháo trên của Phan Văn Sơn (SN 1999), trú thôn Tân Tùng Sơn, xã Tùng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng Hoàng Bá Lan cùng tang vật bị thu giữ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Văn Sơn, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 khối pháo nổ loại 49 quả. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, xác định Sơn mua pháo từ Hoàng Thị Hân (SN 1988, trú thôn 9, xã Can Lộc) và Hoàng Bá Lan (SN 1964), trú tại thôn Đình Cương, xã Đồng Lộc.

Công an xã Can Lộc tiếp tục triển khai lực lượng khám xét khẩn cấp nơi ở của Hân và Lan, thu giữ thêm 98 khối pháo nổ các loại.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên từ Lào về cất giấu, sau đó sử dụng mạng xã hội để rao bán. Lực lượng chức năng đã thu giữ tổng 102 khối pháo, có trọng lượng 160kg.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

