Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt giữ

Theo thông báo từ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự - Thích Vĩnh Tín đã bị bắt giữ với các tội danh gồm chiếm đoạt tài sản, biển thủ công quỹ và nhận hối lộ. Quyết định này được đưa ra sau quá trình điều tra của cơ quan công an thành phố Tân Hương theo sự chỉ đạo của Công an tỉnh Hà Nam.

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín, người bị cáo buộc về nhiều hành vi vi phạm pháp luật và giới luật Phật giáo. Ảnh: Chinanews Service



Vụ việc bắt đầu được công khai từ tháng 7 năm nay khi Ban Quản lý Thiếu Lâm Tự ra thông báo xác nhận Thích Vĩnh Tín đang bị điều tra liên ngành vì những nghi ngờ biển thủ, chiếm đoạt tài sản tự viện và vi phạm nghiêm trọng giới luật Phật giáo. Thông báo cũng đề cập đến việc vị cựu trụ trì này bị tố cáo duy trì quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ và có con riêng.

Đến tháng 9 năm nay, các phương tiện truyền thông tiếp tục đưa tin về việc nhà chức trách đang mở rộng điều tra hai vụ án hình sự liên quan đến Thích Vĩnh Tín, đồng thời xác minh thông tin về những người con riêng được cho là của ông. Nhiều người có quan hệ thân thiết với cựu trụ trì tại địa phương cũng đã được mời làm việc để phục vụ công tác điều tra.

...

Sự việc này đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận, không chỉ vì danh tiếng của Thiếu Lâm Tự, một biểu tượng văn hóa và tôn giáo nổi tiếng của Trung Quốc, mà còn vì mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc. Việc xử lý nghiêm minh vụ việc thể hiện nỗ lực của chính quyền trong việc duy trì sự trong sạch của các tổ chức tôn giáo và tuân thủ pháp luật.

Theo nguồn tin từ giới chức địa phương, quá trình điều tra vẫn đang được tiếp tục và các thông tin chi tiết khác về vụ việc sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo VOV