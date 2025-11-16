Tranh cãi vụ ca sĩ Huệ Quân bị ghế điện ép tử vong

Thông tin nữ ca sĩ qua đời gây xôn xao dư luận, làm dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội về vấn đề bảo đảm an toàn cho giới nghệ sĩ biểu diễn. Theo trang 163, Việc Giải Huệ Quân bị khung ghế điện ép tử vong khi đang làm việc tuy là tai nạn bất ngờ, nhưng cũng phơi bày lỗ hổng trong công tác quản lý an toàn của các nhà hát, rạp chiếu phim và nhiều địa điểm giải trí khác.

Ca sĩ Huệ Quân qua đời vào sáng 10/11, sau khi bị ghế điện ở rạp hát ép chấn thương nghiêm trọng. Ảnh: Weibo.

Sau vụ việc của Huệ Quân, nhiều người hoạt động trong ngành nghệ thuật, giải trí Hoa ngữ lên tiếng trên mạng xã hội, bày tỏ mong muốn được bảo đảm an toàn trong môi trường làm việc. Một số luồng ý kiến cho rằng những địa điểm biểu diễn cần nâng cấp gấp hệ thống an toàn, để đảm bảo nghệ sĩ có thể hoạt động trong một môi trường mà rủi ro bị hạn chế đến mức tối thiểu.

Một số ban nhạc và đoàn nghệ thuật chủ động liên hệ với các cơ quan liên quan, yêu cầu điều kiện an toàn hơn trong lúc biểu diễn và tập luyện. Họ hy vọng bằng cách chia sẻ câu chuyện của Giải Huệ Quân, sẽ có nhiều người hơn nữa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề an toàn nơi làm việc.

Đồng thời, công chúng cũng tham gia vào lời kêu gọi, yêu cầu chính phủ và các cơ quan có liên quan siết chặt hơn tiêu chuẩn an toàn đối với các địa điểm giải trí. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc, trở thành đề tài bàn luận xôn xao.

