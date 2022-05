"Nữ quái" buôn ma túy thủ 6 khẩu súng để phòng thân

Ngày 28/5, Công an xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết vừa chủ trì phối hợp với lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn cùng Đồn Biên phòng Keng Đu - Bộ đội Biên phòng Nghệ An bắt giữ đối tượng Lương Mẹ Thách (SN 1984) trú tại bản Huồi Xui, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn.

Đối tượng Thách tại cơ quan điều tra (Ảnh: H.T).

Trước đó, trưa 27/5, lực lượng chức năng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc Lương Mẹ Thách có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn xã Keng Đu.

Lực lượng chức năng vào cuộc và bắt giữ Lương Mẹ Thách, tịch thu nhiều viên ma túy tổng hợp trên người đối tượng. Đặc biệt, đối tượng này còn thủ 6 khẩu súng tự chế để phòng thân khi bất trắc xảy ra.

Cùng thời gian trên, lực lượng Công an xã Keng Đu bắt và lập hồ sơ đưa 5 đối tượng nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện tại huyện Kỳ Sơn. Ngoài ra, công an xã còn thu giữ tại nhà các đối tượng 4 khẩu súng tự chế.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 đối tượng, trong đó 5 đối tượng nghiện ma túy được lập hồ sơ đi cai nghiện; 10 khẩu súng tự chế.

