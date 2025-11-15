Công an Đà Nẵng bắt khẩn cấp chủ trang “Hay88”

Ngày 15-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt Quyết định tạm giữ và thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Minh Nghĩa (SN 2006, trú phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lê Minh Nghĩa tại cơ quan công an

Theo tài liệu điều tra, ngày 24-10, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo của ông T.V.Đ. (SN 1961, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng) về việc bị một đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt 1 tỉ đồng thông qua hình thức tham gia trò chơi có thưởng trên mạng.

Tiếp nhận thông tin, đơn vị đã triển khai các biện pháp truy xét để xác định đối tượng gây án.

Kết quả điều tra làm rõ Lê Minh Nghĩa là người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo nên đã tiến hành bắt giữ.

...

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận đã lừa chiếm đoạt 1 tỉ đồng của ông Đ. Thủ đoạn của đối tượng là sử dụng tài khoản Facebook mang tên mình đăng quảng cáo trò chơi có thưởng. Khi nạn nhân liên hệ, Nghĩa chuyển sang sử dụng Zalo và Telegram để hướng dẫn vào trang “Hay88” do chính đối tượng tạo lập nhằm đăng ký tài khoản và tham gia chơi.

Ban đầu, Nghĩa đưa ra các con số để nạn nhân trúng thưởng một vài lần nhằm tạo lòng tin. Sau đó, đối tượng yêu cầu nạn nhân nộp số tiền lớn với lời dụ dỗ “Cơ hội duy nhất, nộp 1 tỉ đồng sẽ trúng 10 tỉ đồng”.

Khi nạn nhân chuyển tiền và tham gia chơi, Nghĩa lập tức cắt liên lạc, xóa các tài khoản Zalo và Telegram. Khám xét, lực lượng chức năng tạm giữ 700 triệu đồng tiền mặt và nhiều phương tiện Nghĩa sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị những người bị hại với phương thức tương tự liên hệ đơn vị để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Người lao động