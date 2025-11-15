Tóm gọn 'n.ữ q.u.á.i' t.r.ộ.m xe máy ở Hà Tĩnh

Ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, Khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khởi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thảo Vy (2005, trú tại TPD Nam Tiến, phường Thành Sen) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thị Thảo Vy có ý định trộm cắp tài sản nên đã đi bộ trên các tuyến đường thuộc phường Thành Sen để tìm xe mô tô của người dân chủ quan, sơ hở.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thảo Vy.

Đến khoảng 17h, ngày 25/10, Nguyễn Thị Thảo Vy phát hiện xe mô tô màu đen, nhãn hiệu HONDA WAVE của một người dân trên ở tổ dân phố 8 (phường Thành Sen) đang để ngoài đường, khu vực trước cổng nhà, có cắm sẵn chìa khóa.

Sau khi quan sát xung quanh không có người, Vy đã lén lút điều khiển xe ra khỏi hiện trường và cất tại nhà của một người bạn tại phường Hà Huy Tập.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

