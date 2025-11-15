Động thái của Vũ Thúy Quỳnh

Những ngày qua, lùm xùm đấu tố giữa doanh nhân Đức Phạm và Diệp Lâm Anh khiến dân mạng xôn xao bàn luận. Trong khi đó, Vũ Thúy Quỳnh - bạn gái mới của Đức Phạm - chọn cách im lặng, "né" nhắc chuyện tình cảm.

Trong bài đăng vào tối 14/11, Á hậu 2 Miss Universe Vietnam vui vẻ đi sự kiện, xuất hiện với thiết kế kẻ sọc xám cá tính, khoe đôi chân dài.

Chuyện hẹn hò của Vũ Thúy Quỳnh gây chú ý.

"Nụ cười của người hạnh phúc, được chìm đắm trong những thứ mình yêu", cô chú thích cho bài đăng. Dưới phần bình luận, nhiều dân mạng nhắc tới lùm xùm của Diệp Lâm Anh - Đức Phạm, cũng như hỏi về chuyện hẹn hò doanh nhân, song Thúy Quỳnh không trả lời. Cô phản hồi một số bình luận từ bạn bè, người quen.

Một ngày trước, Á hậu 2 Miss Universe Vietnam cũng gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc bình yên tại nhà. Cô khoe ảnh chụp bình hoa ly tự cắm.

Trước đó, tối 11/11, Đức Phạm gây xôn xao khi đăng ảnh chụp chung với Vũ Thúy Quỳnh. Trong tấm hình được chia sẻ trên trang cá nhân, nam doanh nhân tình tứ ôm bạn gái. Đức Phạm chú thích ngắn gọn: "Yêu em".

Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm vướng tin đang hẹn hò từ tháng trước vì thường xuyên được bắt gặp chơi pickleball chung, ngồi gần nhau tại sự kiện. Song giữa loạt nghi vấn, cả hai đều không lên tiếng giải thích. Vậy nên, động thái công khai vào đúng dịp ngày lễ độc thân khiến dân mạng thích thú.

Những ngày qua, Đức Phạm và Diệp Lâm Anh liên tục đấu tố nhau trên mạng xã hội. Ngay sau khi Đức Phạm công khai yêu Thúy Quỳnh, Diệp Lâm Anh đăng tải bài viết về việc điện thoại cá nhân bị đập vỡ từ cách đây 4 tháng và cho biết đã lập vi bằng, cung cấp vi bằng là video, hình ảnh và đơn trình báo lên cơ quan chức năng. Kèm theo bài viết là đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người xô xát với nhau.

Đến sáng 13/11, Đức Phạm có bài phản pháo vợ cũ trên trang cá nhân. Doanh nhân tố vợ cũ "mưu mô, gây khó dễ" cho anh. Sau đó, Diệp Lâm Anh tiếp tục lên tiếng. Các bài đăng của cả hai thu hút hàng nghìn lượt bình luận trái chiều. Không ít dân mạng chỉ trích họ hành xử kém văn minh hậu ly hôn.

