Tăng cường tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích do sạt lở

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng có mặt tại hiện trường để kiểm tra tình hình thực tế và chỉ đạo phương án xử lý.

Theo ông Trần Nam Hưng, vụ sạt lở xảy ra khi khu vực này đã nắng ráo liên tiếp nhiều ngày, tạo tâm lý yên tâm nên người dân mới trở lại nương rẫy. Đến thời điểm kiểm tra, 3 người vẫn chưa được tìm thấy.

Sáng 15/11, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng có mặt tại hiện trường để kiểm tra tình hình thực tế và chỉ đạo phương án xử lý.





Ngay sau khi sự cố xảy ra, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng huy động 151 cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm. Hai vị trí chỉ huy hiện trường được thiết lập nhằm điều hành lực lượng một cách thống nhất. Địa chất khu vực sạt lở đang ở trạng thái bùn nhão, khiến việc tiếp cận bằng người và cơ giới gặp nhiều trở ngại. Một số thời điểm, lực lượng phải chờ thời tiết thuận lợi để đưa máy móc xuống khu vực bảo đảm an toàn.

Trong kế hoạch triển khai ngày 15/11, 4 chó nghiệp vụ được điều động tới hiện trường để hỗ trợ xác định vị trí nghi vấn. Flycam được sử dụng để khảo sát từ trên cao, trong khi một tổ công tác khác được phân công di chuyển từ chân suối lên, rà soát các vị trí có thể xuất hiện nạn nhân.

Hiện trường vụ sạt lở ngày 14/11.

...

Lực lượng Biên phòng đề nghị đánh giá kỹ độ ổn định địa chất trước khi cho lực lượng xuống sâu vào hiện trường. Mọi hoạt động phải có ý kiến chuyên gia để hạn chế rủi ro. Khi có điều kiện thuận lợi, các lực lượng phải tận dụng tối đa để đẩy nhanh công tác tìm kiếm.

Hiện nay, tại khu vực dân cư gần điểm sạt lở, xã Hùng Sơn đã tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn và bố trí chỗ ở tạm cùng lương thực thiết yếu. Một số suối và giếng bị vùi lấp khiến nguồn nước sinh hoạt bị gián đoạn. Xã đề xuất tạm ngừng sử dụng các giếng khoan bị ảnh hưởng và kiến nghị kéo đường ống cấp nước tạm thời cho người dân.

Phó Chủ tịch Trần Nam Hưng yêu cầu lực lượng cứu hộ triển khai nhiệm vụ nhanh nhưng thận trọng.

Tại hiện trường, Phó Chủ tịch Trần Nam Hưng yêu cầu lực lượng cứu hộ triển khai nhiệm vụ nhanh nhưng thận trọng, không để phát sinh thêm thiệt hại.

Lãnh đạo thành phố giao các cơ quan chuyên môn đánh giá cụ thể tình trạng nứt nẻ, nguy cơ sạt lở mở rộng của khu vực xung quanh hiện trường. Trên cơ sở đó, các đơn vị liên quan phải xây dựng phương án di dời dân, bảo đảm an toàn lâu dài. Việc di dời cần được thực hiện bài bản, chú trọng chỗ ở, sinh hoạt và nguồn nước tạm thời cho người dân.

Tác giả: Trâm Trần

Nguồn tin: congly.vn