“Bà trùm” Nguyễn Thị Thanh Nhàn kéo bao quan chức Đồng Nai...xộ khám?

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam về tội nhận hối lộ đối với Trần Đình Thành - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.