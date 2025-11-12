Hưng Yên có tân Chủ tịch tỉnh

Sáng 12/11, với 100% đại biểu tán thành, HĐND tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Ngọc làm Chủ tịch UBND tỉnh, thay ông Nguyễn Khắc Thận đã được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Ngọc cho biết sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; ưu tiên phát triển kinh tế biển, đô thị và dịch vụ biển. Mục tiêu đặt ra là đưa kinh tế Hưng Yên tăng trưởng song gắn với phát triển bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Ông Phạm Quang Ngọc. Ảnh: Báo Ninh Bình



Ông Phạm Quang Ngọc 52 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình; tiến sĩ Chăn nuôi, thạc sĩ Khoa học môi trường, cử nhân Sinh học.

...

Ông từng giữ chức Chủ tịch UBND và Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. Tháng 12/2020, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (cũ). Khi Ninh Bình sáp nhập với Hà Nam và Nam Định, ông được chỉ định giữ chức Chủ tịch tỉnh Ninh Bình mới.

Một ngày trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND Hưng Yên, ông Ngọc đã được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Tỉnh Hưng Yên được thành lập trên cơ sở sáp nhập tỉnh Hưng Yên (cũ) và Thái Bình, có diện tích hơn 2.500 km2 và dân số khoảng 3,56 triệu. Đại hội Đảng bộ tỉnh đầu tháng 10 đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, đáp ứng tiêu chí đô thị loại I; đến năm 2045 phấn đấu trở thành thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương, có nền công nghiệp hiện đại dẫn đầu cả nước và là trung tâm kinh tế biển mạnh ở phía Bắc.

Tác giả: Vũ Tuân

Nguồn tin: Báo VnExpress