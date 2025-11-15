rước đó, ngày 13/11, tại Hà Nội, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Từ Thị Thu Hoà, Trưởng Phòng Thi đua, khen thưởng, Cục Công tác chính trị giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh trao Quyết định bổ nhiệm Đại tá Từ Thị Thu Hoà giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị.





Đại tá Từ Thị Thu Hoà là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác, có kinh nghiêm, chuyên môn sâu trong tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong toàn lực lượng CAND. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng, Đại tá Từ Thị Thu Hoà có trình độ Thạc sĩ An ninh, là Trưởng Phòng Thi đua, khen thưởng, Cục Công tác chính trị.

Quá trình công tác, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có nhiều tham mưu đột phá, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong CAND. Với những thành tích xuất sắc đạt được, Đại tá Từ Thị Thu Hoà đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen...

... Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh cùng các đồng chí trong Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Công tác chính trị chúc mừng Đại tá Từ Thị Thu Hoà.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục Công tác chính trị, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh chúc mừng Đại tá Từ Thị Thu Hoà vinh dự được bổ nhiệm cương vị công tác mới, đồng thời đề nghị đồng chí phát huy kinh nghiệm đạt được, tiếp tục trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực công tác, góp phần cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục Công tác chính trị đoàn kết thống nhất, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao phó.

Xúc động phát biểu tại buổi lễ, tân Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị Từ Thị Thu Hoà trân trọng cảm ơn Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục Công tác chính trị và các đơn vị chức năng cùng đồng chí, đồng đội đã quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp giúp đỡ đồng chí trong quá trình công tác; khẳng định sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩn chất đạo đức, tiếp tục học hỏi kinh nghiệm các đồng chí đi trước để nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...

Tác giả: An Quỳnh

Nguồn tin: cand.com.vn