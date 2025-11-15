Đâm chết hàng xóm vì mâu thuẫn trong cuộc nhậu

Sáng 15/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến 1 người tử vong tại xã Tuy An, tỉnh Đắk Lắk vào đêm 14/11.

Hiện trường vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h30 tối 14/11, tại nhà anh Nguyễn Phi Long (SN 1975, trú tại thôn Xuân Thành, xã Tuy An) có tổ chức ăn nhậu. Trong lúc ăn nhậu, giữa ông Mai Chí Ninh (SN 1973) và Lê Ngọc Sơn (SN 1991, trú cùng thôn) có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau.

Bực tức, Lê Ngọc Sơn bỏ về nhà mình (cạnh nhà anh Long) lấy một con dao bầu rồi mang sang nhà anh Long để tìm ông Ninh đánh. Khi vừa đến nơi, phát hiện ông Ninh đang ngồi trong nhà, Lê Ngọc Sơn liền cầm dao xông đến đâm một nhát vào ngực ông Ninh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

