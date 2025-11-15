Hà Tĩnh đến Khánh Hòa mưa lớn diện rộng, có nơi trên 800mm

Mưa lũ ở Huế cuối tháng 10-2025 - Ảnh: TP HUẾ
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một khối không khí lạnh (gió mùa đông bắc) mạnh đang di chuyển xuống nước ta.
Dự báo khoảng ngày 17-11, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
Từ đêm 17-11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.
Khu vực Hà Nội từ đêm 17-11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ C.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.
Cụ thể khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa, mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.
Từ đêm 15 đến ngày 16-11, từ nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.
Khu vực từ Hà Tĩnh đến bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.
Phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.
"Từ đêm 16 đến hết đêm 18-11, khu vực Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 250-500mm, cục bộ có nơi trên 600mm.
Khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.
Phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm" - cơ quan khí tượng cảnh báo.
Như vậy từ 15 đến đêm 18-11, khu vực từ thành phố Huế đến Gia Lai khả năng có mưa lớn với lượng mưa phổ biến 300-600mm, cục bộ có nơi trên 800mm.
Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm.
Để chủ động ứng phó với mưa lớn, chiều 14-11, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia có công điện đề nghị các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn và có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán.
Kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, hồ chứa nhỏ đã đầy nước, khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản.
Chủ động biện pháp tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.
Tùy theo thực tế tại địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học khi xảy ra mưa lũ lớn.
Đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt.
Tác giả: Chí Tuệ
Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ