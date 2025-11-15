ĐT Việt Nam có động thái bất ngờ sau khi đến Lào

Ngay sau khi tới nơi và ổn định chỗ ở, các cầu thủ được nghỉ ngơi hoàn toàn trong buổi chiều nhằm hồi phục sự hồi phục hoàn toàn về thể trạng. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu buổi tập đầu tiên vào chiều mai (16/11), khởi động chuỗi 3 ngày chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào trận đấu chính thức.

Trước đó một ngày, lãnh đội Đoàn Anh Tuấn đã sang Lào để tiền trạm, làm việc với LĐBĐ Lào nhằm thống nhất lịch hoạt động, công tác hậu cần và các điều kiện phục vụ đội tuyển trong thời gian lưu trú, tập luyện và thi đấu tại Viêng Chăn.

Ở trận lượt đi trên sân Bình Dương hồi tháng 3/2025, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã giành chiến thắng 5-0 với các pha lập công của Ngọc Quang, Hai Long, Quang Hải và cúp đúp của Văn Vĩ. Toàn đội đang giữ quyết tâm cao, hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm để duy trì cơ hội cạnh tranh trong cuộc đua giành vé dự Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Trận đấu giữa ĐT Lào và ĐT Việt Nam trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2027 sẽ diễn ra lúc 19h ngày 19/11 trên sân vận động quốc gia Lào.

