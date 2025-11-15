Truy tìm ô tô nghi đi ngược chiều gây tai nạn làm 1 người tử vong

Trước đó, khoảng 23h ngày 6/11, tại km 19+900 đường tỉnh 390 thuộc địa phận phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô 34N1 - 017.11 do anh L.V.N. (SN 1995 ở thôn Xuân An, xã Thanh Hà) điều khiển va chạm với xe ô tô (chưa xác định) di chuyển chiều ngược lại.

Tại hiện trường, xe máy anh L.V.N. nằm theo hướng di chuyển từ cầu vượt 789 đi xã Hà Tây (cùng thành phố Hải Phòng).

Công an TP. Hải Phòng tìm nhân chứng, chứng cứ liên quan vụ tại nạn giao thông làm 1 người tử vong trên đường tỉnh 390 qua phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: minh họa).

Vụ tai nạn khiến anh N. tử vong tại chỗ, xe mô tô bị hư hỏng. Xe ô tô nghi gây tai nạn rời khỏi hiện trường.

Hiện, Công an thành phố Hải Phòng yêu cầu người điều khiển phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo và được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Mọi người dân, các lái xe ô tô di chuyển hướng xã Hà Tây đi cầu vượt 789 qua địa phận phường Ái Quốc và ngược lại ghi được hình ảnh vụ tai nạn trên, có thông tin về đặc điểm phương tiện gây tai nạn liên hệ ngay đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (hoặc liên hệ với Thiếu tá Đặng Mạnh Cường, điều tra viên thụ lý vụ việc, điện thoại: 0964.566.883) để phối hợp điều tra, giải quyết.

