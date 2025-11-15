Hà Tĩnh sắp khởi công dự án khu đô thị mới hơn 549 tỷ đồng

Sắp khởi công dự án Khu đô thị mới Xuân Thành, huyện Nghi Xuân - Giai đoạn 1 (nay là xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đăng ký 03 dự án tổ chức lễ khởi công vào ngày 19/12/2025.

3 dự án nói trên gồm: Dự án Phát triển hệ thống cấp nước thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2030 (giai đoạn 1), tổng mức đầu tư 295 tỷ đồng; dự án Đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh, tổng mức đầu tư 305 tỷ đồng; dự án Khu đô thị mới Xuân Thành, huyện Nghi Xuân - Giai đoạn 1 (nay là xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh), tổng mức đầu tư là 549,5 tỷ đồng.

Thông tin tại Hội nghị giao ban tháng 10/2025 của Bộ Xây dựng ngày 11/11, ông Lê Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cho biết, dịp 19/12 tới đây, Bộ Xây dựng dự kiến khởi công, khánh thành 16 dự án.

Trong đó, 4 dự án dự kiến khởi công, gồm: Mở rộng đoạn Cam Lộ - La Sơn; Hoàn thiện hầm Thần Vũ; Mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

12 dự án dự kiến khánh thành, gồm: Cao tốc Bắc - Nam phía Đông các đoạn: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh; Chí Thạnh - Vân Phong; Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau.

...

Cùng đó là các dự án: Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Cao Lãnh - Lộ Tẻ, Lộ Tẻ - Rạch Sỏi; Mở rộng một số cầu, hầm trên QL1; Cải tạo luồng Quy Nhơn cho tàu 50.000DWT; Dự án nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải từ phao số "0" vào khu bến cảng container Cái Mép.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, đăng ký khởi công, khánh thành các dự án vào ngày 19/12.

Đến nay, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng đã nhận được văn bản đăng ký của 30 cơ quan, đơn vị (6/17 bộ ngành, 13/34 địa phương, 11 tập đoàn, công ty) với tổng số 60 dự án (36 dự án khởi công, 24 dự án khánh thành) dự kiến tổ chức khởi công, khánh thành.

Tác giả: Lưu Bang

Nguồn tin: thanhnienviet.vn