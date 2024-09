Truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh, Giám đốc Sở...

Truy tố cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh và 11 bị can

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Nhân Chiến (SN 1960, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh) và 12 bị can khác trong vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban QLDA Công trình xây dựng Y tế, thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty AIC và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty AIC) bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Các bị can Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Tử Quỳnh (sinh năm 1959, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh), Trần Văn Tuynh (sinh năm 1960, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế, thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Hạnh Chung (sinh năm 1964, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354, Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Văn Nhường (sinh năm 1959, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Các bị can Lã Tuấn Hưng (sinh năm 1973, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng), Nguyễn Hồng Sơn (sn 1970, Phó Tổng giám đốc Công ty AIC), Nguyễn Đằng An (SN 1974, nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban QLDA công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Kim Huân (sinh năm 1984, nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban QLDA Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh), Đặng Xuân Minh (SN 1977, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTC VALUE), Nguyễn Viết Toản (sinh năm 1979) và Nguyễn Đăng Linh (SN 1989, cùng là nhân viên Công ty AIC) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 222, Bộ luật hình sự.

Vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại hơn 48,6 tỉ đồng cho ngân sách Nhà nước

Theo cáo trạng, từ năm 2006 đến năm 2008, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành các Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp, xây dựng mới 6 Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tuyến huyện, gồm: Gia Bình, Yên Phong, Thuận Thành, Lương Tài, Quế Võ, Tiên Du, giao cho Ban QLDA Công trình xây dựng Y tế, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh làm Chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 497,4 tỉ đồng.

Đến đầu năm 2013, 6 BVĐK nêu trên đã cơ bản thực hiện xong đầu tư hạng mục xây dựng và tiếp tục triển khai việc mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế theo dự toán đã được phê duyệt.

Do phần lớn vốn dự toán phê duyệt đã sử dụng để đầu tư xây dựng, dẫn đến phần mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế thiếu vốn đầu tư.

Ngày 24/1/2014, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016 cho các dự án dở dang, trong đó, bổ sung cho lĩnh vực y tế tỉnh Bắc Ninh 850 tỉ đồng.

Ngày 14/2/2014, ông Nguyễn Lương Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ký quyết định phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch giai đoạn 2014-2016 từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, giao bổ sung vốn cho 6 Dự án nêu trên 461 tỉ đồng.

Từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2015, Nguyễn Văn Nhường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ký 6 văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 6 Gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại 6 Dự án BVĐK nêu trên. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước.

Sau đó, Trần Văn Tuynh, Giám đốc Ban QLDA ký các Quyết định thành lập Tổ chuyên gia tư vấn xét thầu gồm 9 thành viên, trong đó có Nguyễn Đằng An, Trưởng Phòng kế hoạch Ban QLDA làm Tổ trưởng; Nguyễn Kim Huân, Phó Trưởng phòng kế hoạch làm thành viên và tổ chức thực hiện quy trình đấu thầu 6 gói thầu thiết bị y tế của 6 Dự án nêu trên.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các gói thầu mua sắm thiết bị y tế của 6 Dự án nêu trên, một số cá nhân thuộc Ban QLDA và một số đơn vị có liên quan đã có hành vi sai phạm quy định về đấu thầu.

Đặc biệt, trong quá trình chỉ đạo thực hiện Dự án nhiều bị can đã thực hiện các hành vi trái pháp luật vì những lợi ích vật chất gây hậu quả thiệt hại hơn 48,6 tỉ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu

Cáo trạng xác định, quá trình thực hiện đấu thầu 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị tại 6 Dự án BVĐK nêu trên, các bị can thuộc Chủ đầu tư, Nhà thầu, đơn vị thẩm định giá đã thực hiện các hành vi: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng;

Các bị can thuộc cơ quan quản lý nhà nước đã thực hiện hành vi: Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, để Công ty AIC và Công ty thuộc hệ sinh thái AIC, các Công ty thuộc nhóm Công ty Sông Hồng trúng thầu 6 gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại 6 Dự án BVĐK tuyến huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 48.6 tỉ đồng. Hành vi phạm tội của các bị can như sau:

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC đã lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, đề nghị và được Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Tử Quỳnh, Nguyễn Hạnh Chung, Nguyễn Văn Nhường, Trần Văn Tuynh thống nhất đồng ý phân chia việc thực hiện các gói thầu, tạo điều kiện cho Công ty AIC, Công ty Mopha (do Nhàn thành lập, chỉ đạo) được dự thầu và trúng 3 gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại 3 Dự án BVĐK huyện: Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài, tổng trị giá trúng thầu là hơn 126,1 tỉ đồng.

Nhàn đã chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn, Phó tổng Giám đốc giao các nhân viên Công ty AIC thông đồng với Trần Văn Tuynh và các nhân viên Ban QLDA và đơn vị thẩm định giá để hợp thức giá dự toán, hồ sơ thầu, bố trí các công ty “Quân xanh” dự thầu để Công ty AIC, Công ty Mopha trúng thầu, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước số tiền hơn 25,8 tỉ đồng.

Để đạt được mục đích thu lợi bất chính thông qua việc trúng thầu trái pháp luật, Nhàn đã đưa hối lộ cho những người có chức vụ quyền hạn là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh tổng số 4,1 tỉ đồng, cụ thể: đưa cho Nguyễn Nhân Chiến 3 tỉ đồng; đưa cho Nguyễn Tử Quỳnh 1 tỉ đồng; chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn và Nguyễn Viết Toản đưa cho Nguyễn Hạnh Chung 100 triệu đồng.

Ngoài ra, Nhàn còn chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Viết Toản đưa quà, tiền cho Nguyễn Văn Nhường 450 triệu đồng. Vào các dịp lễ, Tết, Nhàn còn nhiều lần đưa cho Nguyễn Nhân Chiến 10 tỉ đồng, Nguyễn Tử Quỳnh 8,1 tỉ đồng, tổng cộng là 18,1 tỉ đồng.

Hiện Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Hồng Sơn đang bỏ trốn, chưa lấy được lời khai. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của các bị can và các cá nhân liên quan phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác, có đủ cơ sở xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của Công ty AIC, các Công ty trong hệ sinh thái của Công ty AIC tại 3 Gói thầu mua sắm thiết bị y tế của 3 BVĐK huyện Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài.

Dàn cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nhận hối lộ

Cáo trạng xác định, các bị can Nguyễn Nhân Chiến (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, sau đó là Bí thư Tỉnh ủy), là người đứng đầu UBND tỉnh, Nguyễn Tử Quỳnh (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách văn xã, sau đó là Chủ tịch UBND tỉnh), Nguyễn Hạnh Chung (nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh) Trần Văn Tuynh (nguyên Giám đốc Ban QLDA, đại diện Chủ đầu tư) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thống nhất việc phân chia, tạo điều kiện cho Công ty AIC và Công ty thuộc hệ sinh thái Công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nhóm Công ty của Lã Tuấn Hưng thông thầu, trúng thầu, thực hiện 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại 6 Dự án BVĐK tuyến huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh trái pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 48 tỷ đồng.

Sau khi giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhóm các Công ty trên trúng thầu, Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Tử Quỳnh, Trần Văn Tuynh, Nguyễn Hạnh Chung đã nhận tiền hối lộ từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Lã Tuấn Hưng.

Cụ thể: Bị can Nguyễn Nhân Chiến nhận 4,1 tỉ đồng. Trong đó, nhận của Nguyễn Thị Thanh Nhàn số tiền 3 tỉ đồng; nhận của Trần Văn Tuynh 1 tỉ đồng (do Đặng Tiên Phong, Lã Tuấn Hưng đưa).

Ngoài ra, từ năm 2013 đến năm 2020, bị can Nguyễn Nhân Chiến nhận tiền, quà biếu của Nguyễn Thị Thanh Nhàn 10 tỉ đồng, số tiền trên Chiến sử dụng vào mục đích cá nhân hết.

Bị can Nguyễn Tử Quỳnh nhận 2 tỉ đồng. Trong đó, nhận của Nguyễn Thị Thanh Nhàn 1 tỉ đồng; nhận của Trần Văn Tuynh 1 tỉ đồng từ (do Đặng Tiên Phong, Lã Tuấn Hưng đưa).

Ngoài ra, từ năm 2013 đến năm 2019, bị can Nguyễn Tử Quỳnh còn nhận của Nguyễn Thị Thanh Nhàn 8,1 tỉ đồng, đã sử dụng vào mục đích cá nhân hết.

Bị can Trần Văn Tuynh đã 3 lần nhận tiền của Đặng Tiên Phong và Lã Tuấn Hưng đưa với tổng số tiền 6 tỉ đồng.

Số tiền này, bị can Trần Văn Tuynh chi cho Nguyễn Nhân Chiến 1 tỉ đồng; Nguyễn Tử Quỳnh 1 tỉ đồng; cho Nguyễn Văn Nhường 300 triệu đồng; cho Nguyễn Hạnh Chung 500 triệu đồng; còn lại số tiền 3,2 tỉ đồng Tuynh sử dụng chi tiêu cá nhân.

Bị can Nguyễn Hạnh Chung đã 4 lần nhận tổng số tiền 600 triệu đồng. Trong đó, nhận của Nguyễn Thị Thanh Nhàn 3 lần với số tiền 100 đồng, nhận của Đặng Tiên Phong và Lã Tuấn Hưng (thông qua Trần Văn Tuynh) 500 triệu đồng.

Số tiền trên, bị can Nguyễn Hạnh Chung đã sử dụng vào mục đích cá nhân hết.

Bị can Nguyễn Văn Nhường (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) có mối quan hệ quen biết, nể nang với Trần Văn Tuynh, Nguyễn Thị Thanh Nhàn nên đã thống nhất với Nguyễn Tử Quỳnh, tiếp nhận chỉ đạo từ Nguyễn Nhân Chiến, đồng ý tạo điều kiện cho nhóm Công ty của Lã Tuấn Hưng và Công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu; ký các Văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết toán hoàn thành các gói thầu, vi phạm Điều 89, Luật Đấu thầu năm 2013 và các Văn bản hướng dẫn thi hành gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 48,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, vào các dịp lễ, tết, Nguyễn Văn Nhường đã được Công ty AIC tặng quà là 450 triệu đồng do Nguyễn Viết Toản đưa và 300 triệu đồng cho Trần Văn Tuynh đưa.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn và bị can Nguyễn Hồng Sơn đang bỏ trốn.



Truy tố 2 bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Hồng Sơn đã bỏ trốn

Trong một diễn biến liên quan, ngày 13/9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra Thông báo về việc truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế, thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị liên quan.

Theo nội thông báo này, ngày 12/9/2024, VKSND tối cao (Vụ 3) đã ban hành Cáo trạng số 8707/CTr-VKSTC-V3 truy tố 13 bị can trong vụ án nêu trên, về các tội: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3 Điều 222, Khoản 4 Điều 364, Khoản 4 Điều 354, Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, VKSND tối cao (Vụ 3) đề nghị Báo Bảo vệ pháp luật, Thông tấn xã Việt Nam, Truyền hình Công an Nhân dân, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải thông tin truy tố đối với 2 bị can đang bỏ trốn trên báo, trên chương trình truyền hình, trên Cổng thông tin điện tử để các bị can đến Cơ quan Công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Nếu tiếp tục bỏ trốn, VKSND tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. Hai bị can đang bỏ trốn, gồm:

Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 22/81969, tại tỉnh Bắc Ninh; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC). Nơi thường trú: Chung cư Pacific Place, số 83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nhân thân: Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2023/HS-ST ngày 4/1/2023 của TAND TP Hà Nội và Bản án hình sự phúc thẩm số 389/2023/HS-PT ngày 24/5/2023 của TAND cấp cao tại Hà Nội xử phạt Nguyễn Thị Thanh Nhàn 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, 14 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; tổng hợp hình phạt của 2 tội là 30 năm tù.

Bản án hình sự sơ thẩm số 120/2023/HS-ST ngày 26/10/2023 của TAND tỉnh Quảng Ninh và Bản án hình sự phúc thẩm số 154/2024/HSPT ngày 26/2/2024 của TAND cấp cao tại Hà Nội xử phạt Nguyễn Thị Thanh Nhàn 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt với Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2023/HS-ST, Bản án hình sự phúc thẩm số 389/2023/HS-PT buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của các bản án là 30 năm tù.

Bản án hình sự sơ thẩm số 336/2024/HS-ST ngày 12/7/2024 của TAND TP Hồ Chí Minh xử phạt Nguyễn Thị Thanh Nhàn 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, 12 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt với Bản án hình sự sơ thẩm số 120/2023/HS-ST ngày 26/10/2023 của TAND tỉnh Quảng Ninh và Bản án hình sự phúc thẩm số 154/2024/HSPT ngày 26/02/2024 của TAND cấp cao tại Hà Nội buộc bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn phải chấp hành hình phạt chung của các bản án là 30 năm tù.

Bị can đang bỏ trốn; Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã toàn quốc số 02/QĐTN-CSKT-P9 ngày 10/5/2022; truy nã quốc tế số A-4367/5-2022 ngày 30/5/2022; truy nã đặc biệt số 05/QĐTN-CSKT-P9 ngày 29/6/2023.

Nguyễn Hồng Sơn, sinh ngày 28/81970, tại tỉnh Bắc Ninh; Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC). Nơi đăng ký thường trú: số 15B ngõ 94 Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.

Nhân thân: Bản án hình sự sơ thẩm số 120/2023/HS-ST ngày 26/10/2023 của TAND tỉnh Quảng Ninh và Bản án hình sự phúc thẩm số 154/2024/HSPT ngày 26/02/2024 của TAND cấp cao tại Hà Nội xử phạt Nguyễn Hồng Sơn 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can đang bỏ trốn; Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định truy nã đặc biệt số 08/QĐTN-CSKT-P9 ngày 9/9/2022

