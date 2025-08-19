Giới thiệu Hà Tĩnh ở V.League 2025/26: Mùa giải khó khăn đang chờ?

Hà Tĩnh thi đấu đầy ấn tượng ở V.League 2024/25

Thành tích mùa 2024/25 của Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đã có mùa giải không thể tuyệt vời hơn ở V.League 2024/25. Đội bóng núi Hồng gần như lột xác hoàn toàn so với chính họ ở mùa giải trước. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thành Công, Hà Tĩnh chơi thăng hoa, trở thành đội bóng khó đánh bại nhất V.League. Hà Tĩnh khiến NHM đi hết từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.

Họ là đội bóng duy nhất duy trì được mạch bất bại đến hết lượt đi. Phải đến vòng 14, Hà Tĩnh mới phải nhận thất bại đầu tiên của mùa giải trước Hải Phòng tại sân khách. Với 7 trận thắng, 15 trận hòa, chỉ để thua 4 trận, giành 36 điểm, Hà Tĩnh cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc. Đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử của Hà Tĩnh kể từ ngày xuất hiện ở sân chơi V.League.

Hà Tĩnh thể hiện khả năng phòng ngự rất chắc chắn khi chỉ để thua 20 bàn, ít thứ hai tại giải đấu sau đội vô địch Thép xanh Nam Định (18 bàn thua). Họ cũng là đội bóng có số trận thua (4 trận) ít thứ 2 tại V.League chỉ sau Nam Định (3 trận). Đó là những con số biết nói, cho thấy Hà Tĩnh đã chơi ấn tượng thế nào tại V.League 2024/25.

Thành tích này của Hà Tĩnh càng ấn tượng hơn bởi họ không phải là đội bóng giàu tiềm lực tài chính, sở hữu nhiều ngôi sao. Dưới sự chèo lái của HLV Thành Công, Hà Tĩnh thể hiện sức mạnh của một tập thể gắn kết, cùng nhau chiến đấu và luôn nhìn về một hướng. Trong mùa giải mà Hà Tĩnh chơi thăng hoa, họ đã khiến những “ông lớn” hàng đầu V.League như Nam Định, Hà Nội, Thể Công Viettel, CAHN… gặp rất nhiều khó khăn trong cả hai lượt đối đầu.

Đánh giá cơ hội của Hà Tĩnh

Hà Tĩnh có nhiều xáo trộn về nhân sự sau mùa giải vừa qua

Sau khi mùa giải 2024/25 kết thúc, Hà Tĩnh có những biến động đáng kể về nhân sự. HLV Nguyễn Thành Công bất ngờ nói lời chia tay và HLV Nguyễn Công Mạnh được lựa chọn để ngồi vào “ghế nóng”. Việc thiếu vắng vị HLV xứ Nghệ là mất mát lớn cho đội bóng núi Hồng, bởi ông đã định hình được lối chơi cho đội bóng. Ngoài ra, HLV Thành Công được đánh giá rất cao nhờ tài thu phục nhân tâm, quy tụ và biến Hà Tĩnh thành một tập thể đoàn kết, giàu sức chiến đấu.

Bên cạnh đó, Hà Tĩnh đã nói lời tạm biệt với 4 cầu thủ nội gồm Lương Xuân Trường, Trần Đình Tiến, Đặng Văn Trâm và Lâm Anh Quang. Ngoài ra, các cầu thủ ngoại như Geovane, Mbo hay Việt kiều Adou Minh cũng đã ra đi. Để lấp đầy các khoảng trống này, Hà Tĩnh đã ký hợp đồng với 6 cầu thủ nội là Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Anh Tuấn, Đoàn Công Thành, Võ Ngọc Cường, Nguyễn Văn Hiệp, Đinh Tuấn Tài, Nguyễn Mạnh Hưng. Ngoài ra, họ cũng đưa về 2 ngoại binh chất lượng là Charles Atshimene và Yeugeniy Serdyuk.

Nhìn chung, so với mùa giải 2024/25, lực lượng nhân sự của Hà Tĩnh không được đánh giá cao bằng. Bên cạnh đó, đội bóng núi Hồng nhiều khả năng cũng sẽ có những sự thay đổi về mặt lối chơi so với thời HLV Nguyễn Thành Công. Hà Tĩnh đã có mùa giải cực thăng hoa với thành tích ấn tượng. Tuy nhiên, đây cũng sẽ là áp lực vô hình với thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh khi bước vào V.League 2025/26. Họ đặt mục tiêu lọt vào tốp 4 nhưng xem ra đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng với Hà Tĩnh.

Dự đoán: Xếp thứ 8

Ngôi sao của Hà Tĩnh: Yevgeniy Serdyuk

Yevgeniy Serdyuk - tân binh gần triệu đô của Hà Tĩnh nhận được sự kỳ vọng lớn

Tiền đạo tân binh người Ukraina Yevgeniy Serdyuk chắc chắn là cái tên được kỳ vọng nhiều nhất của Hà Tĩnh ở mùa giải 2025/26. Yevgeniy Serdyuk, hay còn được biết đến với biệt danh Jeka, là cái tên có nhiều năm kinh nghiệm tại châu Âu. Anh sinh năm 1998, sở hữu chiều cao lý tưởng 1m85 cùng tốc độ và khả năng dứt điểm đa dạng. Trước khi đến Việt Nam, tiền đạo người Ukraina đã có nhiều mùa giải ấn tượng trong màu áo CSKA 1948, một đội bóng có tiếng đang chơi ở giải VĐQG Bulgaria.

Jeka từng góp mặt tại vòng loại UEFA Conference League mùa giải năm ngoái và góp công giúp đội vào tới vòng loại thứ 3 giải đấu này. Cầu thủ này hiện đang được định giá tới 800.000 euro (hơn 24 tỷ đồng) trên chuyên trang Transfermarkt, một con số cho thấy đẳng cấp và giá trị chuyên môn của Jeka, đồng thời biến anh trở thành một trong những ngoại binh đắt giá nhất V.League hiện tại.

HLV của Hà Tĩnh: Nguyễn Công Mạnh

HLV Công Mạnh được kỳ vọng sẽ giúp Hà Tĩnh thể hiện bộ mặt tươi mới hậu triều đại của HLV Thành Công. Tuy nhiên, áp lực đang chờ HLV Công Mạnh cũng là rất lớn. Trước khi rời đi, HLV Thành Công đã có mùa giải rất ấn tượng cùng Hà Tĩnh. Sau thất bại ở Bình Dương, đây sẽ là cơ hội thứ 2 để HLV Công Mạnh đặt dấu ấn khi làm “lái trưởng” ở V.League. Khác với lần “chữa cháy” thay HLV Hoàng Anh Tuấn ở giai đoạn giữa mùa giải tại Bình Dương, HLV Công Mạnh sẽ trực tiếp cầm quân Hà Tĩnh kể từ đầu mùa giải. Nhà cầm quân trẻ tuổi này được toàn quyền quyết định về chuyên môn, nhân sự ở đội bóng núi Hồng. Đây được xem là điều kiện rất thuận lợi để HLV Công Mạnh có thể chứng minh tài năng cầm quân.

CLB Hà Tĩnh

Tên đầy đủ: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Biệt danh: Đội bóng núi Hồng

Tên rút gọn: Hà Tĩnh

Năm thành lập: 2015

Sân nhà: Hà Tĩnh (sức chứa 15.000 chỗ ngồi)

Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Chủ tịch: Phạm Hoành Sơn

HLV: Nguyễn Công Mạnh

Đội hình tối ưu (3-4-3)

Thanh Tùng

Văn Hạnh - Helerson - Viết Triều

Duy Thường - Trọng Hoàng - Văn Bửu - Sỹ Hoàng

Yevgeniy Serdyuk - Charles - Viktor Lê

Danh sách chuyển nhượng Hà Tĩnh

Đi: Geovane (Ninh Bình), Mbo (tự do), Xuân Trường (Đồng Nai), Đình Tiến (CAHN), Văn Trâm (Thể Công Viettel), Anh Quang (tự do).

Đến: Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Anh Tuấn (Hòa Bình), Đoàn Công Thành, Nguyễn Văn Hiệp (Quảng Nam), Đinh Tuấn Tài, Nguyễn Mạnh Hưng Thể Công Viettel), Ngọc Cường (Quảng Nam), Charles Atshimene (Quảng Nam), Yeugeniy Serdyuk (tự do).

Danh sách Hà Tĩnh

Thủ môn: Thanh Tùng, Ngọc Cường, Tùng Lâm, Viết Đại

Hậu vệ: Viết Triều, Văn Hạnh, Helerson, Sỹ Hoàng, Duy Thường, Tấn Tài, Văn Huy, Công Thành, Mạnh Hưng, Văn Hạnh, Quốc Dân, Anh Tuấn, Văn Nhuần

Tiền vệ: Trung Nguyên, Trọng Hoàng, Tiến Đạt, Văn Bửu, Viktor Lê, Văn Long, Thế Hùng

Tiền đạo: Charles, Yeugeniy Serdyuk, Quang Nam

Lịch thi đấu 5 vòng đầu của Hà Tĩnh

Vòng 1 (17/8): Hà Tĩnh - Ninh Bình

Vòng 2 (23/8): SHB Đà Nẵng - Hà Tĩnh

Vòng 3 (27/8): Hà Tĩnh - Thanh Hóa

Vòng 4 (21/09): SLNA - Hà Tĩnh

Vòng 5 (28/9): Thể Công Viettel - Hà Tĩnh

