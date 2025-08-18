Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen LLVT tỉnh Hà Tĩnh.

Dự lễ có Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Hà Tĩnh; đại diện Bộ CHQS tỉnh Bolikhamxay (Lào); các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân; các đồng chí thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.

Các đại biểu tại lễ kỷ niệm.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng LLVT tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 18-8-1945, các Đội cứu quốc quân ở Hà Tĩnh được thành lập trên cơ sở các đội tự vệ, tổ du kích ở các làng, xã. Đây là những đội quân đầu tiên đặt nền móng cho việc xây dựng LLVT Hà Tĩnh sau này. Và ngày 18-8 hằng năm trở thành ngày truyền thống của LLVT Hà Tĩnh.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. LLVT tỉnh Hà Tĩnh được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân (năm 1978); được tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Ba; nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; hàng vạn cán bộ, chiến sĩ và nhiều tập thể được tặng thưởng huân chương, huy chương các loại và các phần thưởng cao quý của nước bạn Lào.

Tại lễ kỷ niệm, LLVT tỉnh Hà Tĩnh vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lần thứ 2.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh ôn lại truyền thống của LLVT tỉnh Hà Tĩnh và khẳng định, những thành tích của LLVT tỉnh trong suốt 80 năm qua, nhất là những năm gần đây đã đóng góp quan trọng, xứng đáng vào những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh có tốc độ tăng trưởng và quy mô nền kinh tế thuộc nhóm khá của cả nước.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Để phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng; tập trung giáo dục, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. LLVT tỉnh chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp điều chỉnh tổ chức biên chế, xây dựng cơ quan quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh”, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao. Đảng bộ Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo đồng bộ các giải pháp xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tác giả: Hoa Lê



Nguồn tin: qdnd.vn

