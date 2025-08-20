Chuyến vận tải container đầu tiên Hải Phòng - Vũng Áng

Container được bốc xếp tại cảng Vũng Áng. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)



Ngày 20/8, lãnh đạo Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Lào - Việt thông tin, tối ngày 19/8, Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Lào-Việt phối hợp cùng Tập đoàn Macstar (Macstar Group) chính thức đưa tuyến vận tải container Hải Phòng - Vũng Áng - Hải Phòng vào hoạt động.

Tuyến vận tải container Hải Phòng-Vũng Áng-Hải Phòng mở ra cơ hội kết nối trực tiếp cho các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vũng Áng nói riêng và Hà Tĩnh nói chung với cảng trung chuyển Hải Phòng bằng phương thức vận tải biển.

Chuyến tàu đầu tiên mang tên MACSTAR HAI PHONG đã cập cảng Vũng Áng tiến hành bốc xếp 222 TEU hàng (222 container 20 feed) cho Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh VinFast chi nhánh Hà Tĩnh.

Mục tiêu của tuyến dịch vụ là đảm bảo kết nối hàng hóa xuất nhập khẩu tại các khu công nghiệp trong tỉnh Hà Tĩnh và cảng trung chuyển Hải Phòng với chi phí cạnh tranh, năng lực vận chuyển vượt trội cùng với việc cắt giảm phát thải CO2. Dự kiến tuyến container Hải Phòng-Vũng Áng-Hải Phòng sẽ hoạt động 1 chuyến/tuần.

Tuyến vận tải có chi phí thấp, an toàn, thân thiện môi trường, giảm áp lực lên hạ tầng đường bộ; tiếp tục tăng chỉ số hấp dẫn trong thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng; tăng thêm thu nhập cho người lao động; góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực dịch vụ logistics và cảng biển theo chủ trương của tỉnh Hà Tĩnh.

Sự kiện này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Lào-Việt nói riêng và Khu kinh tế Vũng Áng nói chung, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ logistics của Hà Tĩnh và khẳng định vị thế cảng Vũng Áng trên bản đồ hàng hải quốc tế./.

Tác giả: Tường Vũ



Nguồn tin: vietnamplus.vn

