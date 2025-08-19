Danh sách các dự án lớn đồng loạt khởi công, khánh thành ngày 19/8

Đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình

Hướng đến chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Chính phủ quyết định tổ chức lễ khởi công, khánh thành đồng thời 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu trên cả nước (trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các công trình, dự án) vào sáng ngày 19/8.

Theo tổng hợp của Bộ Xây dựng, tổng mức đầu tư của 250 dự án, công trình lên tới 1,28 triệu tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn Nhà nước với 129 dự án là 478.000 tỉ đồng và 121 dự án nguồn vốn khác trị giá 802.000 tỉ đồng.

Trong 250 dự án này có 89 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành; 161 dự án, công trình đủ điều kiện khởi công. Trong đó, các dự án được chia ra các lĩnh vực gồm: Công trình công nghiệp có 57 dự án, công trình; hạ tầng giao thông có 59 dự án, công trình; công trình dân dụng - đô thị có 44 dự án, công trình; hạ tầng kỹ thuật có 36 dự án, công trình; nhà ở xã hội có 22 dự án, công trình; nông nghiệp và phát triển nông thôn có 6 dự án, công trình; văn hóa, thể thao có 3 dự án, công trình; giáo dục có 12 dự án, công trình; y tế có 10 dự án, công trình và quốc phòng có 1 dự án.

Một số dự án lớn khởi công ngày 19/8

- Sân bay Gia Bình (Bắc Ninh): Sân bay được quy hoạch với cấp 4E; công suất thiết kế dự kiến khoảng 30 triệu hành khách/năm thời kỳ 2021 - 2030 và khoảng 50 triệu hành khách/năm, tầm nhìn đến năm 2050. Sân bay này được quy hoạch 4 đường băng (là sân bay thứ 2 của cả nước quy hoạch 4 đường băng sau sân bay Long Thành). Diện tích đất quy hoạch dự kiến của sân bay Gia Bình khoảng 1.960 ha. Ước tính chi phí đầu tư sân bay Gia Bình theo quy hoạch khoảng 120.839 tỉ đồng thời kỳ 2021 - 2030, khoảng 61.455 tỉ đồng tầm nhìn đến năm 2050.

Phối cảnh sân bay Gia Bình. Ảnh: Bảo Nguyên



- Dự án xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về thủ đô Hà Nội (đoạn trên địa bàn thành phố Hà Nội) dài 14 km, rộng 120 m, tổng mức đầu tư 42.000 tỉ đồng.

- Dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo phương thức PPP, giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỉ đồng.

- Dự án xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu (Hà Nội): Tổng chiều dài khoảng 7,5 km, cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680 m, rộng 32,3 m, 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp; tổng mức đầu tư 10.197 tỉ đồng.

- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh): Dự án có quy mô sử dụng đất 964,84 ha và tổng vốn đầu tư 13.276 tỉ đồng.

- Dự án cảng Bãi Gốc (Đắc Lắk): Quy mô 513 ha với 25 bến cập tàu các loại, tổng mức đầu tư 24.000 tỉ đồng.

- Dự án thành phần 1 đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành (Đồng Nai): dài 124,13 km, 6 làn xe, rộng 32,25 m, tổng mức đầu tư 19.965 tỉ đồng.

- Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú: dài 60,24 km; 4 làn xe hạn chế, tổng mức đầu tư 8.496 tỉ đồng.

- Dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành: Dài 21,92 km, đoạn nút giao vành đai 2 đến nút giao vành đai 3 mở rộng 4 làn xe lên 8 làn xe; đoạn nút giao vành đai 3 đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mở rộng từ 4 làn xe lên 10 làn xe; tổng mức đầu tư 16.386 tỉ đồng.

- Dự án khu độ thị mới Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh: Diện tích xây dựng 1.089 ha, tổng mức đầu tư 90.757 tỉ đồng.

- Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV (Cần Thơ): Cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, tổng mức đầu tư 27.668 tỉ đồng.

- Công trình đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn: Xây dựng tuyến ống biển 330,69 km; tuyến ống bờ 102,8 km và các trạm tiếp bờ, phối khí; tổng mức đầu tư 28.788 tỉ đồng.

- Dự án phát triển Mỏ khí Lô B giai đoạn 2 tổng mức đầu tư 32.925 tỉ đồng.

- Dự án đường cao tốc Cà Mau - Cái Nước: Dài 42 km, nối từ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau tới nút giao tuyến đường Cái Nước - Cái Đôi Vàm, tổng mức đầu tư 28.060 tỉ đồng.

...

- Dự án đường Đất Mũi - cảng Hòn Khoai: Dài khoảng 17 km, thiết kế theo phương án cầu vượt biển 4 làn xe, tổng mức đầu tư 17.000 tỉ đồng.

- Dự án cảng tổng hợp Hòn Khoai (Cà Mau): Xây dựng bến tàu công suất 20 triệu tấn/năm, nạo vét luồng tàu 5.000m, vũng quay tàu và đê chắn sóng, tổng mức đầu tư 15.000 tỉ đồng…

Một số dự án lớn khánh thành vào ngày 19/8

- Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (Hà Nội): Diện tích 90 ha, tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng. Điểm nhấn của trung tâm là tổ hợp công trình triển lãm trong nhà mang hình dáng thần Kim Quy, chia làm 9 phân khu. Toàn bộ hạng mục kết cấu thép đều thuộc loại siêu trường, siêu trọng.

Phối cảnh dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia. Ảnh: AT



- TBA 500kV Vĩnh Yên & đấu nối (tỉnh Phú Thọ): Công trình năng lượng cấp 1, Nhóm B; quy mô (ĐZ: km; TBA: MVA): 2x0,4+2x3; 2x900, cấp điện áp 500kV do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư.

- Tổ máy số 1 nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng (tỉnh Phú Thọ): Xây dựng mở rộng nhà máy thủy điện với 2 tổ máy, tổng công suất 480 MW (2 x 240 MW). Sản lượng phát điện trung bình hàng năm khoảng 490 triệu kW.

- Dự án khai thác hầm lò phần mở rộng Hà Ráng (tỉnh Quảng Ninh): Dự án khai thác bằng phương pháp hầm lò, mở vỉa bằng giếng kết hợp xuyên vỉa tầng, Dự án nhóm B, cấp II, công suất 900 nghìn tấn/năm.

- Nhà máy sản xuất thực phẩm của Pepsico (tỉnh Ninh Bình): Gồm nhà kho khoai tây quy mô 1 tầng, nhà kho nguyên liệu, xưởng sản xuất; nhà chiết lon, kho thành phẩm; văn phòng - căn tin quy mô 02 tầng và các hạng mục phụ trợ, diện tích sử dụng đất 8 ha.

- Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial (Khu công nghiệp Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa): Diện tích sử dụng đất 32,5 ha có vốn đầu tư 1.494 tỉ đồng. Quy mô dây chuyền 1 sản xuất lốp ô tô con dạng bán thép PCR khoảng 2.800 sản phẩm/ngày, tương đương 800.800 sản phẩm/năm; Dây chuyền 2 sản xuất lốp ô tô tải và ô tô khách dạng toàn thép TBR khoảng 560 sản phẩm/ngày, tương đương 160.160 sản phẩm/năm.

- Nhà máy điện gió Hải Anh (tỉnh Quảng Trị): Xây dựng và lắp dựng 8 tua-bin với dải công suất 5 MW và mỗi tua-bin có chiều cao trụ 120 – 150 m; Trạm nâng áp 22/110kV với quy mô công suất 50 MVA; Xây mới đường dây mạch đơn 110kV đấu nối từ nhà máy điện gió Hải Anh lên lưới điện quốc gia. Quy mô công suất là 40 MW với tổng mức đầu tư 1.565 tỷ đồng.

- Đường dây 500kV Monsoon - Thạch Mỹ Nam Giang (TP. Đà Nẵng): Công trình năng lượng cấp đặc biệt (nhóm B). Quy mô (ĐZ: km; TBA: MVA): 2x44.2km, cấp điện áp 500kV, có tổng mức đầu tư 1.113 tỉ đồng.

- Công trình chế tạo, vận chuyển, lắp đặt hệ thống đường ống nội mỏ (TP. Hồ Chí Minh): Khoảng 50 Km đường ống nội mỏ trong đón bao gồm: Đường ống 20inch từ KLWB đến KLWA dài khoảng 7.169m; đường ống 8inch từ CPP đến FSO PLET dài khoảng 9.504m. Dự án có mức đầu tư 1.827 tỉ đồng.

- Công trình chế tạo, chạy thử trên bờ, vận chuyển, lắp đặt giàn đầu giếng (AQWA) và 03 giàn thu gom (CVWA, KLWA, KLWB) tại TP. Hồ Chí Minh: Chế tạo, lắp đặt giàn đầu giếng (AQWA) và 03 giàn thu gom (CVWA, KLWA, KLWB) với khối lượng thi công cho mỗi giàn: khối thượng tầng khoảng 926 tấn, chân đế khoảng 821 tấn và cọc khoảng 856 tấn. Dự án có mức đầu tư 604 tỉ đồng.

- Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021- 2025 đoạn Vũng Áng - Bùng: Dài 55,34 km, 4 làn xe hạn chế, tổng mức đầu tư 12.548 tỉ đồng.

- Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021- 2025 đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ: Dài khoảng 65,5 km, 4 làn xe hạn chế, tổng mức đầu tư hơn 9.919 tỉ đồng.

- Dự án cầu Rạch Miễu 2: Dài 1,97 km (cầu chính dây văng dài 510m), 4 làn xe, tổng mức đầu tư 6.810 tỉ đồng.

- Dự án thành phần 1 thuộc dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 ( thuộc vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh): Dài 8,22 km, 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp; tổng mức đầu tư 6.955 tỉ đồng.

- Dự án vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh: Thông xe giai đoạn 1 nút giao cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với cầu Nhơn Trạch; tổng chiều dài 47,11km, tổng mức đầu tư 22.411 tỉ đồng…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Chính phủ quyết định tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời khoảng 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu trên cả nước (trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các công trình, dự án) vào sáng ngày 19/8/2025. Đây là các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc.

Tác giả: Hải Sơn

Nguồn tin: congthuong.vn

